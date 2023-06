Envenenados

Conoce estas aguas desde que era un cazón. Desde la época en la que el fútbol aún se jugaba los domingos a las 3:30 de la tarde en simultaneo, la Copa Mustang en sus últimos actos. Aquí se crió el ‘Peluca’ y aprendió a jugar la vida, a vivir el fútbol. A estas aguas decidió un día volver después de conocer y conquistar mares más profundos. Sus amadas aguas que hoy se han puesto espesas y huelen raro para él.

En Junior, como quien se convierte a una nueva religión, están quemando todos los ídolos del pasado. Van apenas un par de semanas desde la rescisión anticipada del contrato de Sebastián Viera y ya desenfundaron otra bofetada para un referente. Sin el más mínimo pudor profesional y en un acto poco ético, el médico Javier Fernández jubiló a Carlos Bacca: “Tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha. Es un desgaste. Eso permite hacer muchas cosas, correr, saltar, brincar, pero la velocidad de reacción se pierde considerablemente cuando están estas situaciones, este deterioro”.



Un diagnóstico fulminante que llega justo en medio de la discusión por la continuidad del delantero, quien ha manifestado no querer arreglar su salida para cumplir su contrato peleando un puesto en la titular; y el evidente deseo del técnico Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez de llevar adelante su particular saneamiento. Qué coincidencia.



Tan fulminante como el del central Rafael Pérez, por ejemplo, quien fue descartado por el Doctor Fernández a principio de este año y luego de eso ha jugado veintiséis partidos con San Lorenzo de Argentina. Fernández, quien hoy prácticamente desahucia futbolísticamente a Bacca, fue el mismo que dijo públicamente que la lesión del centrocampista Leider Berdugo no revestía mayor gravedad. Más tarde, el jugador se enteró por redes sociales que tenía rotura de ligamentos.



El mismo que autorizó el viaje de Juan Fernando Quintero, estando lesionado, a la concentración de la Selección Colombia en Asia. Tras eso, el talentoso volante, no volvió a jugar con Junior desde mediados de marzo. Invitaciones a la prudencia que el galeno del Junior decidió no aceptar a la hora de hablar de Bacca. Y aun si su diagnóstico esta vez sí fuera correcto, la descarnada exposición de su paciente no tiene justificación.



Los directivos y el cuerpo técnico de éste y cualquier otro club, están en pleno derecho de armar su plantilla como quieran. Ellos mandan. Todos los ciclos terminan, las renovaciones son necesarias, y al final, ese cuentazo que los equipos son de la gente, se destiñe rápido y cada cosa va en su lugar. Nadie exige que los ídolos sean titulares eternos por lo que alguna vez representaron y es fácil entender que las dinámicas de liderazgo van a cambiar algún día. Sin embargo, hay maneras de hacerlo; y Junior parece haber elegido la peor de todas. A sus tiburones más grandes ha decidido envenenarles el agua.