El viejo túnel

El mismo túnel que te escupe es el que te traga. Nacer y morir, aparecer y desaparecer por el mismo pasillo. Depende solo de cuándo quieras contar la historia.







Casi dos décadas han pasado desde que Cristiano Ronaldo salió por la boca del túnel de Old Trafford por primera vez. Ojos de niño, barros adolescentes, arete brillante y dientes en recocha; camiseta ancha y larga, y mechones pintados que escapaban del matorral principal simulando unas raíces chinas. Esa tarde de sol mancuniano, el hijo de Dolores solo trajo alegrías a los amantes del fútbol. Treinta minutos le bastaron para avisarle al mundo que iba a escribir su nombre en la páginas sagradas de aquel club y en las de la historia de este deporte.



Aunque el número en su espalda es el mismo, hoy cuesta encontrar en la cancha a aquel jugador poderoso, capaz de devorar lo que le pusieran en frente y que durante tantos años hizo lo que quiso en los escenarios más exigente del mundo. Aquel que logró durante tres lustros sentarse a la mesa de un superdotado natural como Lionel Messi, mirarlo a los ojos e incluso, en algunos rounds estadísticos, superarlo.



Cuesta hallarlo porque casi no está. Su entrenador, Erik Ten Hag, le ha menospreciado y se ha burlado de él con un discurso que carece de coherencia. Hace apenas algunas semanas argumentó la ausencia del portugués en la goleada sufrida ante Manchester City con una flor que al final tuvo más espinas que pétalos: “No lo puse por respeto por él y su carrera”. Una lógica que se hizo rápidamente insostenible porque en partidos como los de esta semana -en los que su equipo ganaba y gustaba- tampoco contó él.



El mismo túnel lo ve ahora regresar. Antes incluso que el reloj marque el tiempo cumplido, Cristiano ha decidido abandonar su ‘Teatro de los Sueños’ para escapar de la pesadilla que vive hoy allí. En el minuto 89’ de la victoria de Manchester United ante Totttenham, el portugués ingresó al camerino meneando la cabeza y consumido completamente por la situación.



Horas más tarde el club comunicó que no entrará en convocatoria para el duelo de este fin de semana ante el Chelsea y Ronaldo bajó la cabeza con una publicación en redes sociales: “Siempre he intentado ser un ejemplo para los más jóvenes. Lamentablemente eso no es siempre posible y a veces nos dejamos llevar por el calor del momento”.



Y sí, no estuvo bien. Irse antes que el partido termine no es propiamente un gesto justo con los hinchas que cuando lo miran aún ven al niño aquel, ni con sus compañeros de equipo que poca culpa tienen de la rota relación del atacante con el cuerpo técnico. Pero sobre todo, no es justo con él. El partido aún no acaba, Cristiano. Anda que este túnel todavía no mastica definitivamente y permite una salida más. Una que te premie con el final que merece una historia así. Un último capítulo glorioso, digno, antes de entrar por última vez al viejo túnel.