El juego de los amix

El fin de semana que pasó dejó imágenes de esas que producen vergüenza: el idiota que ingresa a insultar a John Bodmer después de la derrota de Nacional ante Cali, el acoso virtual al que fue sometido José Aja y su familia, la triste y patética pantomima armada por Parra y Tamayo, que se cayeron al piso como si fueran extras baleados en una película barata de mafiosos en el marco de los segundos finales del partido entre Envigado y América, los penales a favor de Jaguares y Envigado y el arbitraje absurdo del juego entre Medellín y Fortaleza. Ese suceso terminó tapado por lo sucedido en el Polideportivo Sur pero resultó igual o más escandaloso: dos penas máximas bien debatibles a favor del local y un gol anulado a los bogotanos, también ubicado en zona de niebla.





Y hay que hablar de un equipo del que se habla poco y que por ahora lo hace bastante bien, más allá de que hay clubes que podrían ostentar una mejor conformación de nómina y que se encuentran más abajo en la tabla. La posibilidad de que Fortaleza se caiga es tan latente como las de los otros 19 conjuntos que hacen parte de un torneo bendecido por la permanente irregularidad, así como también surge la opción de que, de repente, Fortaleza termine transformado en una revelación gratificante.





Sin sentir tanto esa transición que supone caminar el escalón que va de la B a la A, los Amix juegan con valentía, sin complejos, se dan tiempo también de pelear por la estética de su propio juego, sin que ese asunto afecte la efectividad, hechos que a veces parecieran caminar por veredas paralelas. Su propuesta está, por ahora y ojalá no cambie, guiada por el mapa de jugar con la pelota en los pies y hacer daño. No he visto por ahora a Fortaleza ubicando 9 hombres delante de su arquero, como Águilas en Bogotá o como Equidad cuando sale al campo con demasiados recaudos.





Tiene a un muy buen arquero como Castillo, una de las piezas claves del buen arranque: con 21 años, es muy buen atajador, sale de manera correcta a buscar centros y, alineado con la idea de su DT, sabe usar la pelota con los pies, incluso corriendo riesgos, como en esa primera fecha ante Tolima, que gambeteó en una baldosa y sin espacio a un rival en una acción arriesgadísima pero que salió impecable.Lo acompaña Daniel Rivera, reconocido zaguero de campaña notable en el torneo de la B -que se perdió un par de juegos por lesión-. Pájaro y Pico (dupla de complemento perfecto hasta en los apellidos) se encarga de la destrucción y de la construcción también: Pájaro, ungido en las inferiores del club y rebosante de juventud; Pico, veterano de varias batallas que perdió y ganó, reencontró su nivel y se destaca entre los pocos nombres que acusan mayoría de edad en un equipo muy joven, por ende, aún sin un techo definido.





Sebastián Navarro es el encargado de las ideas y las tiene casi siempre muy claras: hay que hacerle un seguimiento especial a este jugador de gran técnica y panorama de juego. Adelante espera paciente Murillo, autor de los dos tantos en el Atanasio Girardot. Pero esta es simplemente una columna vertebral de un conjunto que cuenta con Hayen Palacios en un momento destacado, a Ossa y a Parra como válvulas que ayudan a ir y volver con criterio y a su DT Sebastián Oliveros, valiente y por ahora sin recibir la influencia del miedo a los procesos que son cortados de tajo en el fútbol colombiano si es que se pierden dos partidos consecutivos.





Cuenta con un defecto grave: la definición. No es un equipo especialmente goleador y a veces desperdicia ocasiones que después le cobran por ventanilla. Las derrotas que recibió en el torneo hasta ahora (Cali y Pereira) se dieron en un pestañeo de ellos mismos, cuando tenían sometido al rival y después de haber contado con chances muy claras para irse en ventaja.





Esa es la radiografía de Fortaleza, un equipo que en silencio se está dando el gusto de jugar con comodidad y soltura en un campeonato en el que las presiones a veces conspiran contra el espectáculo. Por ahora, ellos están alejados de ese ambiente.