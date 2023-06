El extraño mundo de Jack

Ya no hay muchos de su estirpe. Desde el sábado su imagen ha aparecido en cuanto contenido viral que se publica en internet y el pobre cada vez se le nota más desportillado: feliz, sí, pero desvencijado por cuenta de las innumerables celebraciones que ha protagonizado desde que el Manchester City obtuvo su primera Champions League, luego de derrotar 1-0 al Inter en Estambul. Claro, se trata de Jack Grealish, futbolista que se ha armado de una rutina que ya no es tan clásica en tiempos en los que nos sentimos observados por todo el mundo y censados por el prójimo. A Jack poco y nada le interesa eso. No es un tipo al que le preocupe mucho el qué dirán.

Pintón, con medias bajas -como se las ponían los que llevaban el talento en el campo en los años 70- y fiestero, Grealish se encargó de romper, por lo menos durante estos días (si le dan más cuerda él estaría dispuesto a continuar los festejos) con aquel molde de estos tiempos en los que los jugadores de fútbol parecen estar cada día más robotizados, mucho más concentrados en las flexiones de pecho que en el levantamiento de codo. La bohemia y la fiesta parecen estar mucho más soterradas para evitar los juicios, porque no es que los futbolistas de ahora no salgan: es que tratan de ser más prudentes, pero Grealish necesita algo de ruido a su alrededor, sin importar que los vecinos, por cuenta del escándalo, tengan que tocar a su puerta para que baje el volumen del radio. Oriundo de Birmingham, se siente en su actitud todo el Heavy Metal que alguna vez puso en el centro del mundo a su ciudad gracias a Black Sabbath. Es un Ozzy Osbourne del fútbol. Quién sabe si cuando decida retirarse -cosa que parece lejanísima por cuenta de su talento y de su brillantez futbolística- aparezca en un reality. No le quedaría mal.



Hijo de padres católicos, Grealish sigue siendo un niño. Alguna vez, tras la injusta y dolorosa eliminación de la selección de Inglaterra ante su similar de Francia en la Copa del Mundo de Qatar 2022 el futbolista, triste y acongojado por aquella derrota, decidió que necesitaba cumplir uno de sus sueños dorados: ser Macaulay Culkin por un día en “Mi pobre angelito 2”. Entonces se pidió una suite en el Hotel Plaza de Nueva York -lugar donde transcurren las aventuras de Kevin, después de haber sido olvidado por sus padres al tomar un vuelo- y, tal cual como ocurre en el filme, ordenó 16 bolas de helado que se las tragó en soledad. Si le hubiera quedado tiempo contrataba a Joe Pesci y Daniel Stern para tener con quién divertirse y recrear su película favorita.



No ha sido la única vez que lo han tildado de loco: se fue a Las Vegas (¿Qué mejor lugar que ese para Grealish?) y gastó 94 mil dólares al comprar 116 botellas de champaña. Claro, es que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, aunque la prensa rosa no se lo tomó tan literal, luego de que lo vieran huyendo con varias mujeres, muy atractivas, para un lugar desconocido. Por supuesto, en medio de esa multitud no estaba su novia Sasha Attwood, igual que en Mykonos, tiempos en los que la modelo Chloé Brockett habló de que pasó la noche al lado de este galán mediático que, además, juega muy bien al fútbol.



Las balas le han pasado rozando a veces, como cuando jugando para el Aston Villa, se fue luego de una derrota ante el Arsenal a ahogar sus penas en Tenerife y terminó tirado en una calle, inconsciente por el alcohol. O aquella vez que fue citado en el sonado caso de Benjamin Mendy, porque al parecer, Grealish sostuvo relaciones sexuales con una de las mujeres que fue violada esa noche en casa del defensor que se transformó de un día para otro en uno de los más temidos depredadores sexuales.



Grealish es así. Un rockstar en tiempos de abdominales y Bizarrap.