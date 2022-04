Haciendo equilibrio sobre la carrilera polvorosa y tarareando ‘El Chivo’, una de las canciones de Enrique -otro Diaz genio, como Diomedes y como él- va Luis rumbo al colegio, con pocas ganas, deseando que el sol se ponga rápido y que por la tarde su papá, hoy sí, lo lleve a la escuela de fútbol que fundó. En su cabeza hirviendo no hay espacio para nada más. De pronto un sonido en aumento lo saca de sus fantasías y le avisa que es momento de bajarse de los rieles.



“¡shalerein! ¡shalerein! ¡shalerein!



Así se escucha el ruido de los pies del tren



¡tününüin! ¡tününüin! ¡tününüin!



Así hace el gemido de la tierra bajo su peso



¡ojo´o! ¡ojo´o! ¡ojo´o!



Así se escucha la tos de los wayuu



Por ese polvillo negro que emite



Lo respiran, lo beben y la piel de los niños se derrite…”



(El tren no sabe detenerse, Rafael Mercado)



Ese sonido del hierro, de la tierra, de su propia tos es una melodía de la que nunca podrá desprenderse. Una de esas partituras redactadas en un lenguaje que se graba para siempre en el corazón, listas para ser desempolvadas cuando, por alguna razón, uno necesita recordar el camino que anduvo y el camino al que va.



“-por aquí no deben pasar chivos,



el tren no sabe detenerse-



Así dicen palabras escritas en sus avisos…



ja ja ja! Si los ancianos wayuu no saben hacer hablar esas palabras escritas



Mucho menos los chivos.”



(El tren no sabe detenerse, Rafael Mercado)



Luis no habla inglés y Jürgen no entiende español. Como el chivo y el tren, sus idiomas son distintos. Quedó claro desde aquella escena que marcó su primer encuentro con un abrazo caluroso y un “cero inglés” que desenfundó rápidamente el guajiro antes de que su nuevo jefe le lanzara alguna pregunta incomprensible.



Esta semana el entrenador del Liverpool dijo en una rueda de prensa que el futbolista colombiano, aprovechando su pasado en Portugal, intentó darle pistas del juego del Benfica (rival en Liga de Campeones de Europa) pero a pesar de escucharlo durante ‘diez minutos’ no le entendió ‘una sola palabra’. Lo hizo entre risas, por supuesto, pero no desaprovechó la oportunidad para volver a dejar claro que le interesa que su pupilo hable inglés. No lo hace por exponerlo, por burlarse o por satisfacer un capricho suyo. Lo hace porque ve en Diaz un talento excepcional capaz de llegar a lo más alto, y como un padrino, está atento a cada detalle que pueda marcar la diferencia.



Un día después Luis le respondió en varios dialectos. En el campo del estadio Da Luz, el wayuú interpretó a la perfección el partido y lo tradujo en una demostración de auténtico crack con asistencia y gol incluidos. Se comió la cancha y con la jerga de las gambetas rindió al planeta futbolero a sus pies. Después, hablando para aquellos a quienes sedujo en todo el mundo explicó que comenzará clases de inglés: “ojalá pueda aprenderlo rápido, es lo que quiero”.



A tres kilómetros del estadio de Anfield está la estación de Lime Street. En un tren que no suena “Shelerein” como el Barrancas, que no emite polvillo negro y que carga gente en vez de carbón, viaja una profesora a quien Luis espera con muchas ganas. En su cabeza fría ahora hay espacio para más. En alguna clase seguro le explicaran que “Goat” significa chivo pero también ´Greatest Of All Times': el más grande de todos los tiempos. Y si este chivo sigue esquivando trenes, podrá llegar a ser justamente eso para su país.



Los únicos lujos que conocía eran aquellos que el se inventaba en la cancha. En Barrancas, caserío en una zona casi desértica a unos 100 kilómetros de Riohacha, capital de la Guajira y que figura en el mapa tan sólo porque es atravesado por el ferrocarril en el que se transporta el carbón extraído del Cerrejón, la mayor mina de Colombia, la única distracción de niños y jóvenes es el fútbol.