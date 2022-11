La iglesia y el DT

Gracias a Carl Worswick -periodista inglés que disfruta de este país y que tiene un Twitter muy muy recomendable que acá comparto: @cworswick- fue que la idea de esta columna surgió, por eso el agradecimiento inicial para Carl, inspirador de una de esas historias que a veces lo hacen a uno reír para no llorar.

Worswick, muy avezado, se encontró con un artículo bien interesante que publicó la página web voetbalzone.nl. Allí entrevistaron a un pintoresco futbolista que anduvo por nuestro país en el 2012 y 2013. André Krul se convirtió en la sensación de aquellos años en los que los fichajes de nuestro fútbol no resultaban ser tan particulares. La apuesta, bien curiosa del Boyacá Chicó, era traer un arquero de Países Bajos para que la atención se posara por un club que, aunque supo lo que era ser campeón, no contaba con la popularidad de otras instituciones como América, Millonarios, Nacional, Santa Fe y demás. Y lo consiguieron, porque cuanta nota de color que se publicó en estos años en Tunja lo tuvo al buen Krul como protagonista.



No era solamente eso: también tenía modales en la portería porque con alguna regularidad ocupó la portería y se recuerda alguna noche del 2013 que, en Bogotá, atajó muy bien con el Chicó, que al final se llevó un buen triunfo 0-1 ante Millonarios un miércoles gélido en las tribunas. Alguna foto con Jairo Castillo conduciendo un automóvil generó una especie de prehistoria del meme y varios periodistas despistados al no saber cómo comunicarse con el neerlandés (recuerdo que alguno le dijo algo así como “diga goodbye”) fueron las notas altas de su corta pasantía.



Como llegó se fue: calladito empacó sus maletas -y seguramente algunos quesillos y arepas típicas de la región- y no ha detenido su trasegar constante que ya lo ha llevado a vestir la camiseta de 19 equipos y ha estado en cuatro continentes tratando de ahogar el sentido del fútbol en cada una de sus intervenciones.



Lo chistoso de esa valiosa nota que rescató Worswick es que Krul cuenta que lo más chistoso o extraño que le ocurrió en Colombia fue cuando el DT les decía, luego de una derrota, que eso era resultado de que los integrantes del plantel no tenían misticismo y entiéndase este término como ser religiosos o piadosos ante el todopoderoso.



Dijo Krul: “Si perdíamos, el entrenador dijo en el informe que fue porque habíamos ido muy poco a la iglesia y teníamos que hacerlo más a menudo. Y lo dijo muy en serio”.



Me quedé pensando en el nombre de ese DT del Boyacá Chicó entre 2012 y 2013… ¿Usted también?