Dos lecturas

Siempre hay que entrarle a los libros. No importa que aparezca como distracción el ascenso de Patriotas y Fortaleza, la lucha que están teniendo los equipos pensando en llegar a la final, con el condimento especial de la buena campaña de Millonarios (que, para mí, ya pasó el año con creces por su triunfo ante Nacional en la definición del primer semestre, pero que tendría laureada su tesis si es que se cuela a la final y vence en el segundo semestre), o las maravillosas jornadas de Champions y Europa League que les quita a los martes, miércoles y jueves ese carácter medio anodino de la semana cuando no se trata del viernes.



Porque cada libro que llega a nuestras manos, además de contar historias, cargan con una historia propia. El primero de los dos recomendados apareció gracias a la amabilidad de su autor, el columnista de Las 2 Orillas Iván Gallo, que un día me pidió el favor de escribir un pequeño texto para la contratapa de su publicación, editada por Intermedio y bautizada como “El Cole. viajes, desdichas y glorias del hincha más famoso del mundo”. Gallo, amante de la mordacidad, de la Coca-Cola y de las películas de terror, guardó por un momento el sable de samurai que esgrime en sus textos y le dio cabida a una faceta de cronista que tampoco es nueva, por cuenta de su trabajo en el portal en el que trabaja. Entonces se tomó muy en serio la idea de contarnos en 330 páginas el camino recorrido por un símbolo de la cultura popular de este país y apuntó su pluma hacia Gustavo Llanos, el disfraz del que ha querido desprenderse desde hace años el querido “Cole”, figura en las graderías haciéndole fuerza a la Selección Colombia desde tiempos inmemoriales.





Primero Iván me envió un PDF con parte del texto. No todo; algo debía quedar para después. Ese tentempié que viajó vía whatsapp iba a servir mucho para escribir el párrafo que el autor me pidió y ahí me encontré con hermosos relatos de barrio, de pueblo, de carcajadas y de dificultades. Del trasegar del cronista detrás del protagonista y de las miles de aventuras que ha vivido nuestro “Cole”, pero que en su tiempo fueron sufrimiento. Y es ahí cuando los relatos toman vida, cuando el dolor se deja atrás y se transforma en anécdota. Un libro muy recomendado por su calidad y por semejante personaje como el humano alado que, aunque ya es inmortal, merecía un testimonial que se guarde el resto de la vida en la biblioteca. El libro apareció en mi casa gracias a la generosidad de Iván, con dedicatoria incluida y video de agradecimiento del “Cole”. Colectas, pifias que han creado la experiencia de quien está más allá del bien y del mal, amistades que salvan la vida (o que la pusieron en riesgo) y la familia como eje central de un hombre que parece estar en otro planeta, pero que más allá de sus alas desplegadas en su disfraz, tiene muy bien puestos los pies sobre la tierra.





El segundo se demoró cerca de tres meses en arribar al buzón, aunque habían prometido que el viaje no sería tan largo; máximo de 15 días. Ya, cuando imaginaba que el dinero se había perdido, más allá del reclamo para el proveedor, tocó a mi puerta el libro “Nuestro Mundial”, escrito por Andrés Burgo, cronista y escritor que además de realizar informes para el diario El País de España, Tiempo Argentino, TyC Sports y de trabajar en radio al lado de Ezequiel Fernández Moores y Alejandro Wall en el programa (programón) “Era por abajo”, tiene un gran historial literario con obras tales como “El partido” -que se trata sobre el famoso Argentina-Inglaterra de 1986-, “La final de nuestras vidas” -un maravilloso relato sobre la Libertadores que en Madrid River le ganó a Boca- y “El último Maradona” -escrito a cuatro manos con Alejandro Wall y que relata todo lo que ocurrió cuando el 10 más famoso del mundo salió positivo en el examen de doping luego del partido ante Nigeria en el Mundial de 1994-.





En 186 páginas publicadas bajo el sello Aguilar, Burgo habla, en una crónica de largo aliento, pero a su vez pasional, de cómo volverse a enamorar, en este caso de la Selección de su país. Pero también se aleja de la visión meramente personal y explora las varias visiones del amor que cada quién tuvo, más allá de vivir la hazaña del tercer título del mundo en Qatar o a miles de kilómetros de distancia. Es un relato intimista que va mezclado, por supuesto, con el camino que Messi y compañía supieron sortear en la más reciente Copa del Mundo, en el que la primera piedra a superar no fue simplemente la derrota inesperada frente a los árabes, sino también la manera en la que este equipo fue encontrando la reconciliación con su público a partir también, de su propia reconciliación.





Dos libros buenísimos que sirven mucho para recordar que el fútbol no solamente se construye a partir de los resultados o del juego en sí mismo; también se edifica a partir de las historias de sus protagonistas y de los orfebres -como Gallo y Burgo- que, valientes, deciden plasmarlas en el papel.