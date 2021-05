Crítica constructiva

“Francia, clasificada al mundial de 1998”. El titular, a seis columnas y con letra de tamaño sideral, correspondió a la edición del diario francés “Le Figaro” del 18 de noviembre de 1993. Y debe clasificar en la historia de la prensa escrita como uno de los títulos más recordados en todos los tiempos.

La selección de ese país, que tenía todo en sus manos para entrar a la Copa del Mundo de 1994 estaba llena de estrellas: David Ginola, Bernard Lama, Eric Cantoná, Jean Pierre Papin... Aquel grupo tenía como misión recuperar aquella gloria que se había escapado en la eliminación de la Copa del Mundo Italia 90, cuando, y a pesar de haber sido semifinalistas de las Copas del Mundo de 1982 y 1986 y haber ganado la Eurocopa 84, sucumbieron en la fase clasificatoria viendo cómo Yugoslavia y Escocia los sacaban por la puerta de atrás del mundial italiano. Pero ya eso era historia del pasado. Francia iba a llegar a USA como candidata y para conseguirlo solamente necesitaba resolver dos duelos en apariencia sencillos frente a Israel y Bulgaria en su terreno, el Parque de los Príncipes y acompañar como segundo del grupo a una poderosa Suecia, que había sido la mejor de su zona. Ese buen momento coincidía con que la FIFA le otorgaba la sede de la Copa del Mundo que vendría cuatro años después y que por fin un club de su liga pudo obtener la Champions League -Olympique de Marsella, venciendo en la final a Milan 1-0-.



Pues contra una eliminada Israel, los galos perdieron 3-2. Y ante Bulgaria, el rayo Emil Kostadinov les quitó la visa gringa con dos golazos, uno de ellos marcado en el minuto 93. Entonces el diario “Le Figaro” ante la indignación, no pudo titular mejor, con más sarcasmo, con más ironía. Había clasificado… pero al Mundial que ellos organizaban y que, por cuenta de ese hecho, no tenían que disputar ninguna eliminatoria.



Esta historia se me vino a la mente al ver que el pasado martes, en la cuenta oficial de Twitter de la Dimayor escribieron tras la eliminación increíble de Junior de octavos de Libertadores, una leyenda que hacía reír para no llorar: “@JuniorclubSA clasificó a los octavos de final en la #Sudamericana”. Un par de horas después el trino se repitió en el momento que América también decía adiós a la Copa Libertadores al caer ante Cerro Porteño.



Lo que pasa es que no es la primera vez que desde la institucionalidad se quiere maquillar el fracaso, porque acá la intención no es crítica como en su momento la adoptó “Le Figaro”. Realmente no es tan meritorio para un club ser tercero de su grupo en la Libertadores y ganar un cupo a Sudamericana. Es un simple contentillo, como pasa en Europa en el momento que culmina la fase de grupos de Champions League y los eliminados a octavos que se ubican en el tercer lugar, se llevan ese pequeño premio seco solamente con el fin de completar el cuadro clasificatorio de la Europa League.



No hubo épica en esas clasificaciones. Fue simplemente un capricho organizativo y nada más. No hay nada que celebrar. En un momento como el del fútbol actual en el que la debilidad de nuestros clubes se ha hecho manifiesta en los torneos internacionales que ha disputado, mal hace la Dimayor ensalzando hazañas inexistentes.



En esos casos es mejor no escribir nada. Lo digo, de corazón, a manera de crítica constructiva.