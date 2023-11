Arde de sed el Metropolitano. Esquiva y resiste el rival, a pesar de los golpes seguidos. Incluso es capaz de tomar de nuevo aire y mostrar los dientes. Ahora es matar o morir. Los fantasmas del pasado han empezado a tomar color y sus susurros se imponen al rugido de un estadio que clama victoria y reivindicación. Se repite –parece- una historia que nos sabemos. Los vampiros del gremio se han puesto ya el babero y salivan deseosos de saltar al cuello de jugadores y entrenador. Su análisis empezará y terminará con aquello que es lo más importante: el resultado. De nada valdrá el juego valiente de la Selección Colombia porque el epilogo parece conducir nuevamente a la muerte del héroe.



Pero falta aún un acto, falta aún un titán. El fútbol, justo a veces, le había guardado una escena de gloria a quien más razones tenía para correr hacia la tribuna y señalar a alguien, entregándole el honor más grande de todos: el del gol. Y él parece saberlo. Tocó tanto la puerta que al fin se abrió. Luis Díaz convirtió anoche probablemente las anotaciones más significativas de toda su carrera. Y no porque haya sido para derrotar a Brasil por primera vez en una eliminatoria al Mundial. Es porque los de anoche fueron los primeros goles después de recuperar a su papá y volver a la vida. Como la primera bocanada de aire de quien estuvo intubado. Gozando cada segundo del abrazo que antes se daba por hecho y hoy resulta ser un milagro. El de los Diaz felices es un cuadro que trasciende la frontera del fútbol y significa mucho para un país que sigue sufriendo la pesadilla del secuestro.



Dos goles que además son tinta y pluma para escribir un mensaje: esta es una generación que no se quiere conformar con ganar los mismos partidos de siempre y clasificar a un Mundial en una eliminatoria tan misericordiosa que llevará a casi todos los equipos de Conmebol. El equipo de Néstor Lorenzo fue agresivo desde el planteamiento, y a pesar de los errores siempre intentó mirar a los ojos de Brasil y competirle mano a mano, golpe a golpe. Y claro, consiguió lo más importante: el resultado (así para aquellos que siempre lo exigieron sin importar nada más, hoy ya no sea tan determinante en sus reflexiones).



Cuando una sed se calma, otra aparece. Colombia sació sus ganas de al fin derrotar a uno de los grandes del fútbol mundial en este escenario y le dio una alegría a casi todos en el país futbolero, pero esto solo aumenta el apetito. Ahora hay más ganas de ir por los grandes banquetes y hacer de los días felices, como el de ayer, una costumbre y no una excepción.