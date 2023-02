Hoy las felicitaciones llegan a Whatsapp y por correo; en Twitter y Facebook también aparecen mensajes sobre este día en el que se celebra el día del periodista, profesión que no siempre parece tan sencilla de ejercer como aquellos que miran nuestro trabajo desde afuera.

Esa es una de las grandes dificultades que existen: se cree que lo que hacemos es más fácil de lo que finalmente es. Por eso a un amigo ingeniero, ninguna persona le ha dicho todavía que si por favor puede sacar un minuto de su tiempo para construir un puente que pueda ayudar a esquivar el típico trancón que hay a la salida de su casa, pero a nosotros nos pueden llamar algunos amigos que no son tan conscientes del valor de nuestro trabajo para que, en un ratico, les ayudemos a hacer un texto que necesitan, porque es que eso no requiere mucho esfuerzo y no nos demoramos nada. ¡El trabajo vale, hermano!



A veces nos convertimos en pararrayos de la insatisfacción, en el buzón de quejas y sugerencias: perfectamente una tía intolerante puede llamarte a decir que si por favor tú puedes hacer algo para que releven a la presentadora que permanentemente grita en las emisiones del noticiero de la mañana. Por más intentos que uno haga para hacerle entender a la tía que no, que es que yo no trabajo ahí y que además no tengo ninguna potestad para poder hacer modificaciones de nómina, ella seguirá llamando, suponiendo que en efecto, uno se resiste a hacer esa sugerencia por puro miedo.



Otros suponen que la boca con la que hablamos en radio también cuenta con poderes mágicos de impresora. Lo digo porque sin importar el evento -puede ser el Circo de Moscú, el Ballet de Sonia Osorio o el partido más reciente que van a disputar cualquiera de los clubes que juegan como local en El Campín- varias personas imaginan que uno tiene el tóner suficiente como para imprimir boletas por doquier. Entonces, cuando se avecina una final, comienzan a llegar las solicitudes de aquellos que creen que mi trabajo no es en los medios, sino en Tuboleta.com. Lo chistoso es que además es gente con la que nunca hablas. Personas que, si la situación lo requiriera, no estarían muy dispuestas para ayudarte si es que estás detenido en medio de la nada con el automóvil varado. Y el diálogo comienza con el típico “cómo estás, perdido”, para concluir en el estribillo “¿No tiene boleticas para esta noche?”.



También hay que lidiar con los que creen que ir a cubrir un evento es irse de vacaciones: entonces te mandan a un Mundial, por ejemplo, donde el sueño escasea y el descanso llega apenas culmina el certamen y de pronto un lejano te pide el favor de que si le puedes traer un tótem de 2 metros de alto que vio en Amazon y que allá lo venden, que él en Bogotá te paga.



Así y muchas cosas más ocurren. Ni hablar de ciertas relaciones entre colegas que no son tan chéveres o con algunos protagonistas de la noticia que a veces les da por llamar a nuestros jefes para que nos echen porque les somos incómodos. Tampoco mencionamos aquellos que te putean en la calle o en redes porque dijiste algo de tal o cual equipo y de repente te convertiste en prepago. Y mientras tanto uno trata de juntar papeles para que paguen cuentas de cobro a 90 días.