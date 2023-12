Arsenal de inocentes

¿Cómo explicarse que el Arsenal tenía la oportunidad de jugar hoy como local y enfrentar al West Ham, en uno de los tantos derbys londinenses que abundan y que parecía ser un escollo, si no fácil, tolerable en su camino a la victoria? ¿Cómo explicar que además, si vencía, se trepaba al primer lugar de la tabla de posiciones en la Premier League y, de paso, le daba una cachetada de seda a los “hammers” en su lucha por entrar a la disputa de cupo por copas europeas? ¿De qué manera comprender que primero Soucek y después Maprovanos sumieron en el desconcierto al equipo que conduce Mikel Arteta y que West Ham los venció? ¿En qué forma medianamente razonable se podría procesar que la derrota dejó al Arsenal en la segunda colocación de la Premier, a dos puntos del líder Liverpool (ganador en su visita al Burnley) y que todo esto ocurrió, como en una especie de broma macabra, el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. No vale la pena tratar de comprenderlo. Es el Arsenal.



Y Nick Hornby, tal vez su hincha más representativo, supo describir lo que a veces significa ese padecimiento del cual hemos sido víctimas todos, porque nadie tiene la suficiente fuerza en la mano como para arrojar lejos la piedra: el Liverpool tuvo sus tiempos grises antes de la llegada de Klopp con el trauma de no haber vencido en el formato Premier o de respirar profundo cuando la mente llevaba al fanático en Anfield a pensar en qué hubiera sido sin el resbalón de Gerrard frente a Chelsea, cuando Brendan Rodgers era el DT que parecía acabar con el maleficio; ni hablar del Everton, que desde 1987 solo piensa en medianía y últimamente en descenso o el United, con ese sabor de euros en la boca, pero con la retribución pobre de sus millonarios players que desatinar cada vez que pueden; o en Tottenham, también acostumbrados a que eso de concretar no es lo suyo, ni con Juande Ramos, o con Chris Waddle, Klinsmann, o Lineker, ni con Pochettino, que perdió una liga absurdamente frente al Leicester y después pospuso su sueño de Champions en un partido anodino contra Liverpool…

Pero volvamos al Arsenal: la campaña anterior de nuevo parecía estar listo para volver a dar la vuelta olímpica -que no consigue desde aquel equipazo que coronó la liga de manera invicta en la temporada 2002/2003- pero un partido aplazado frente al City lo terminó llenando de kryptonita su seguridad ontológica y se desbarrancó. Algo similar le pasó en Europa cuando Henry, cansado de desperdiciar opciones de gol a pesar de que su club estaba con 10 por la tempranera expulsión de Lehmann, vio cómo le dieron la vuelta en la final de Champions League. Fue el Barcelona de Frank Rijkaard, nocaut durante gran parte del encuentro, pero que pegó cuando debía hacerlo y llevó al Olimpo a Beletti como héroe impensado de esa jornada. Ni hablar del 2000 el día que debió enfrentar al Galatasaray de Turquía, país que hasta esa jornada, nunca jamás había podido levantar un trofeo europeo de clubes tan importante. Pero el Arsenal a pesar de ser superior, jamás atinó a resolver el cubo rubik psicológico planteado por Fatih Terim ni las atajadas del ya entonces veteranísimo Claudio Taffarel. Son anécdotas que pareciera que solamente puede protagonizar el Arsenal. Nadie más.



Y por eso hay que volver al gran Nick Hornby, un conocedor de esa ruleta rusa emocional que le ha tocado vivir y que lo hizo muy famoso por aquel libro que todos deben considerar leer alguna vez. Hornby, en su inmensa sabiduría de hincha “Gunner” dijo: “Quejarse de que el fútbol sea aburrido es como quejarse de que “Rey Lear” tenga un final tan triste: es no haber entendido nada (...). El fútbol es un universo alternativo, tan serio y tan estresante como el trabajo, con las mismas preocupaciones, esperanzas y desilusiones. Yo voy al fútbol por muchas razones, pero no voy buscando entretenimiento”.



Falta mucha Premier y Arsenal tiene cómo darle la vuelta al panorama, pero hay algo cierto en la sentencia del escritor: hoy los fanáticos del Arsenal no deben estar entretenidos.