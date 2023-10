Soldado de Luis Díaz

Resulta que ahora el hombre del Liverpool es el culpable de que Colombia no ganara los seis puntos en el doblete de partidos para las Eliminatorias hacia el festival invitacional de fútbol que está haciendo la FIFA. Resulta que Luis Díaz, de repente, es el único responsable de que Colombia no haya celebrado pleno perfecto. Resulta que el guajiro es una “vergüenza”, como escribió en su Twitter el segundo humorista menos divertido del planeta: Piter Albeiro, solamente superado por Andrés López en eso de no hacer reír, a mí, por lo menos. En conclusión, ¡Qué mierda tan grande tener a Luis Díaz!

Y, de repente, sin darnos cuenta, el taciturno futbolista, que no ha estado tan atildado en los dos últimos juegos, es el enemigo de la nación. Desperdició una opción clara frente a los uruguayos cuando quedó solo ante Mele, que angustiado trató de salir a tapar con todo su cuerpo lo que era un gol inminente, pero Díaz la envió por encima; como colofón, pateó un penal en Quito, muy anunciado y que él no debió ejecutar tampoco, que detuvo muy bien Moisés Ramírez, un especialista en la materia.



Y viviendo sin quererlo una transición medio injusta -algo muy del estilo a lo que le pasó a James a lo largo del tiempo-, Díaz es el tipo que nos ha frustrado de ir con cuatro puntos más en la Eliminatoria, según varios que me escribieron a mi Twitter. ¡Hágame el favor! Un poco de respeto con un futbolista que es buenísimo, pero que por ahora no le han salido las cosas tan bien como él mismo espera, pero hay que decir que esto no es tenis y que en un equipo como Colombia -donde no tenemos a un Messi- hay que apostarle al colectivo, con raptos individuales. Hoy el extremo -al que le piden goles como si fuera Haaland y no juega de eso- anda medio en mala racha, pero ya llegará su momento.



Porque Díaz no es culpable de que Sinisterra hubiera dilapidado una opción clarísima en Santiago cuando no supo bien resolver en el área un balón que le cayó y que terminó lejísimos de la portería; tampoco tiene que ver con los desajustes de Santiago Arias, Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta frente a los uruguayos. ¿O es que el gol que marcó Olivera, para el 1-1 parcial frente a los charrúas, también es culpa de Díaz? ¿O las malas entregas de Uribe y Barrios?



Si mal no estoy Lucho, que está aprendiendo a fuego esa dureza tan pasional con la que el hincha individualiza responsabilidades por hacer una catarsis medio oligofrénica y hallar un objetivo con el cual desfogar su ira, no tuvo incidencia en la inocente falta que hizo Barrios ante los uruguayos, que ayuda a que pasemos de ir 2-1 a 2-2 y estar con un hombre menos; ni fue el que cedió la pelota para el cobro veloz de los orientales que generó el penal de Camilo Vargas y la tarjeta roja posterior: fue Frank Fabra. ¿Habría que responsabilizar a Díaz por la dormida tan grande en la jugada posterior, en la que se queda toda la defensa? Tampoco Díaz le alistó los guayos a Daniel Muñoz, que no hizo más que resbalar durante el tiempo que anduvo como un ánima en el campo viendo pasar a Brereton. ¿Tiene la culpa Díaz de que no se juegue con un 9 definido en esta Selección?



El fútbol no solamente depende de Díaz. El fútbol es un juego de conjunto. ¿Tendrá que mejorar? Sí: él y el conjunto. La jugada inicial del gol de Uribe -que fue toda de Díaz- hoy es un momento prescindible para la mayoría. A mí en cambio no se me olvida.



Ya vendrán mejores tardes para Luis Díaz. Ojalá Brasil y Paraguay puedan ser su propia revancha.