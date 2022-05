Dice el artículo 116 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol: “Los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad y decoro deportivo. El que con su conducta atente contra la dignidad y el decoro deportivo será sancionado con suspensión de toda actividad deportiva y administrativa relacionada por un periodo de dos (2) meses a un (1) año y multa de diez (10) a treinta (30) smmlv”.



A partir de ese texto se promulgó la sanción a varios futbolistas de Llaneros después de las investigaciones sobre el infaustamente recordado partido contra Unión Magdalena, que determinó el ascenso de los samarios a la primera división. También le cayó el mismo castigo al club, con una multa onerosa y el compromiso de la aplicación de medidas concernientes en torno a asegurar la integridad deportiva de la institución desde las divisiones inferiores hasta su equipo profesional.



Entonces empieza a aparecer la famosa palabra “decoro” en todo esto, porque si bien es cierto que el final de ese encuentro resultó irregular y extraño, la comprobación de esos hechos tendría que ir atada a una determinación superior sobre el porqué los jugadores de Llaneros bajaron misteriosamente los brazos en los dos goles que recibieron de Unión. No solamente la evaluación tendría que ir enfocada al decoro, simple y llanamente.



¿Hasta dónde se puede decir que opera la detección de una falta de decoro en el fútbol? ¿Un arquero al que se le escurra una pelota fácil podría caer en medio de esta discusión? ¿Algún club que sea superado por goleada, puede estar en medio de la crítica? ¿Un futbolista estrella y determinante para su escuadra queda en medio de la tormenta si el día de la final juega el peor partido de su vida? ¿Un penal mal pateado en qué categoría clasifica? Nunca los ejemplos serán iguales y ciertas circunstancias podrían determinan el origen de la suspicacia. La leyenda, en los anteriores ejemplos, apuntó muchas veces a varios nombres: Roberto Fernández, arquero del Cali, en un duelo ante Once Caldas; Valledupar, que perdió 0-5 ante Real Cartagena hace varios años; Jorge Taverna, en medio de un clásico Millonarios-Santa Fe… rumores, pero jamás una confirmación explícita y documentada de un comportamiento irregular. Tampoco, para esos tiempos, existió sanción para los protagonistas de estas historias ya que no hubo forma de hacer una real comprobación, más allá de lo evidente.



La línea parece ser muy endeble, casi invisible, de ahí que sea importante que los organismos que están encargados de la investigación de este caso, sumamente vergonzante, pero al que le hacen falta piezas para completar el rompecabezas, apunten sus líneas de indagación mucho más allá, porque desde un comienzo la discusión se centró en el motivo por el cual la defensa de Llaneros afrontó los últimos minutos de un choque crucial con tan llamativo desgano. Y por ahora esas pesquisas no han traído noticias que esclarezcan el porqué de las cosas.



Llaneros ya anunció que apelará la decisión porque, de acuerdo a la sentencia, no se pudo determinar una causa que explique la situación, es decir, no hay una manera de comprobar que Llaneros hizo eso a propósito, porque no hay un motivo, o al menos no hace parte de la sanción. A eso se aferra judicialmente el club implicado.



La novela seguirá y el punto será, para los que andan detrás de esto, es que se pueda llegar hacia los autores intelectuales, si es que los hay, para no seguir viviendo de leyendas.