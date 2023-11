Los perdedores

Ya finalizado el todos contra todos y con cuadrangulares definidos, lo lógico sería apuntar a escribir sobre los ocho clasificados, sus posibilidades, calendario, opciones de ganar el título, falencias colectivas, virtudes individuales, medir peso a peso cada uno de los adversarios, recordar duelos que los hayan enfrentado… pero no. Lo bueno acá, al menos para mí, es sentarse a imaginar lo que pasó con aquellos que desde ya saldrán de vacaciones y les tocará ver la definición de los títulos que restan por disputarse (copa y liga) en la comodidad de una poltrona.

Porque debería dar molestia profunda si se es hincha de Alianza Petrolera en estos días, porque repitió, de alguna forma, un síndrome más bien común en los últimos torneos y del que escapó en el campeonato anterior: esa difuminación al final, al estar casi que con todo asegurado, dejó a los de Barrancabermeja frustrados; si se observa el panorama con un poco más de paciencia, lo de Petrolera fue muy bueno. Cuando comenzó el 2023 era uno de los apuntados a perder la categoría y hoy se logró alejar bastante de esas posiciones, sin que eso signifique que se deba descuidar. Es duodécimo en esa tabla que condena a los más malos a volver a segunda y tienen opciones de clasificar a la Copa Sudamericana. En la sumatoria total es, por ahora, sexto.



Equidad, Bucaramanga y Pasto sí tienen por qué echar humo de la ira, aunque no más que Santa Fe: Bucaramanga comenzó bien, entró en espiral descendente y con Jorge Ramoa retomó la senda, tanto que el triunfo contra América dejó pensando a sus hinchas que hubiera sido de haber conseguido un buen resultado ante Equidad, por ejemplo (perdió 2-3 en casa). De golpe les hubiera alcanzado para entrar. Los de Alexis García podrían hacer una ecuación similar y Pasto, que estuvo cerca de entrar a la final del campeonato pasado, cayó en esas irregularidades tan extrañas que hacen parte de nuestro fútbol.



Santa Fe tuvo una campaña malísima: Salvo los esfuerzos de Hugo Rodallega -lejos, el mejor del equipo, pero requetelejos- fue un lamento al final: los desatinos tácticos y en especial dialécticos de Hubert Bodhert, un grupo que pareció no creerle al DT nunca, desde su asunción, niveles paupérrimos en hombres de los que se confiaba un mejor rendimiento (Velásquez, Anthony Silva, José Aja) y un recambio que sirvió de poco y nada (Pablo Peirano apenas logró un punto de 12 posibles) alargaron ese divorcio entre fanáticos y directivos.



Once Caldas con Dayro como mecenas de sus compañeros -recordar aquella entrevista que le hizo Salomé Fajardo (AS) en la que el atacante contó que le daba 300 mil pesos a quien lo habilitara para anotar- y como anotador estéril (porque sus tantos finalmente no fueron suficientes como para cambiar un presente muy pobre de su equipo) fue de lo mejor en un equipo desordenado defensivamente, cosa extraña si se recuerda que Pedro Sarmiento era el director de orquesta. Otra gran afición que decidió partir cobijas por culpa de los directivos.



Huila sumó menos de lo que jugó, Pereira no pudo recomponer el sendero tras su magnífica Libertadores (que los excusa de plano, pero deja la incertidumbre de la continuidad de su ideólogo Alejandro Restrepo en el banquillo pereirano) Chicó decepcionó porque pintaba para más por su primer semestre, Envigado sorprendió para mal porque su cantera es inagotable, pero seguro es parte del proceso de maduración y Jaguares -muy triste por su plaza e hinchas- pareció un competidor de segunda o tercera categoría en casi todos los juegos.



Unión, un histórico, se fue a la B, así como llegó a la A: de manera patética. Poco más para decir.