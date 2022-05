¿Cómo no te voy a querer?: el alma del hincha

Cuatrocientos dieciséis kilómetros separan la calle Padre Damián en el distrito de Chamartín de Madrid y la Plaza del Labrador en Vila-Real. La primera es vecina del majestuoso Santiago Bernabéu, la segunda de La -más modesta- Cerámica. Una colinda con un escenario al que le caben más de 80.000 gargantas y la otra está en una ciudad que apenas supera las 50.000 cabezas. En ambas se escucha el eco rugiente de una pregunta lanzada al viento por voces rasgadas y corazones a punto de explotar.







La Cerámica repleta y la Plaza también. Todas las demás vías del pueblo están vacías. El vigente campeón de Europa League quiere llevar sus sueños aún más alto y colarse en la final parisina de Champions. Tarea titánica: marcarle dos goles al poderoso Liverpool. Parece una utopía por cómo están las cosas hoy en el mapa futbolero mundial.



Pero de utopías y hazañas saben. Favoritos de nadie, dejaron en camino a Juventus goleándola en Turín y al siempre candidato Bayern Múnich, sobreviviendo al Allianz Arena. En las gradas cantan aquellos que hace apenas algunas semanas se tomaron Italia y Alemania empujados por el sentimiento hacia su equipo, que esta noche les regalará un primer tiempo inolvidable: dos goles, serie igualada y tener al Liverpool contra las cuerdas. Todos cantan la misma pregunta.



Al final los ingleses se sacudieron y reencontraron el mapa a París: tres goles que apagaron la serie pero no las voces de los hinchas vilarealenses que siguieron aullando al cielo la misma frase. Ahora con más fervor incluso que cuando iban ganando el partido.



A la noche siguiente el turno es para Chamartín. Queda un poco más de un cuarto de hora cuando Riyad Mahrez consigue la anotación que parece sepultar la serie: ventaja de dos goles a favor del Manchester City, el equipo más caro del torneo y gran favorito para (ahora sí) quedarse con el título.



La imagen que entrega a continuación la producción de televisión es muy diciente. El Bernabéu se levanta y ruge. Más hirviente que antes. Casi tanto como si el gol hubiera sido de su equipo. Desenfundan y corean una pregunta carente de sentido en ese momento para aquel que nunca se haya enamorado de un equipo de fútbol. Lo demás es historia. La historia épica de Rodrygo, Benzemá y Courtois.



En la Calle y la Plaza, para El Padre y El Labrador, retumba aquella pregunta que es una respuesta en sí misma. Una declaración de amor, un poema devocional. Los que ganaron el tiquete a la final de la Champions y los que no. Los que tienen repisas abarrotadas de trofeos y los que no. Los de la abundancia y los de la estrechez. Al final el alma del hincha tiene el mismo color. Porque el sentimiento por un equipo de fútbol va más allá de todo esto y lo demás. Para todos es la misma pregunta y la misma respuesta: ¿Cómo no te voy a querer?