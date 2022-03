No pasa nada

En el previo del partido ante Venezuela el cuadro era nostálgico: los jugadores de la Selección Colombia se fueron, después del calentamiento, a saludar cálidamente a Pascual Lezcano primero, y a José Pékerman después. Y con ambos fueron sumamente cariñosos, casi que extrañándolos y viendo cómo ellos estaban ubicados, después de mucho tiempo, en la vereda del frente.

Y es imposible que, con la eliminación sellada y con Qatar como destino turístico de los dirigentes y no de los futbolistas -porque debería ser todo lo contrario y seguramente veremos a la plana federativa en Qatar orondos como siempre, como si no fuera con ellos- no se sintiera cierta tristeza de ver cómo una panda de dirigentes echaron a perder un camino que se había ganado y no precisamente por el actuar de ellos, sino a pesar de ellos, porque en nuestro fútbol es así: acá en ocasiones se gana a pesar de los que toman las decisiones en los escritorios.



Por capricho de un par de innombrables que hacen parte de esa corte eterna y secular que ha sabido aferrarse a sus puestos a punta de politiquería, decidieron cortar a Pékerman. Y encontraron áulicos que les ayudaron en esa labor de destrucción de lo que ya se había podido cimentar, que era nada más ni nada menos que salir del profundo orificio en el que la Colombia futbolística estaba enterrada desde 1998, pero como en este país nunca estamos conformes con nada, ya estaba mal pasar a octavos de final de una Copa del Mundo. Justo nosotros, dignos exponentes eternos del agrande y de la soberbia encarnada, exigiendo coronas cuando no hay ni medallas de hojalata en las vitrinas.



Entonces fue destruir lo creado y ahorrarse centavos en sueldos desde que Pékerman se fue sin querer irse, convencidos de que ese ahorro sería beneficioso. Esa es nuestra visión dirigencial: la de ahorrar pesos para perder millones. Unos genios de la economía, como siempre. Y así empezaron a darse pasos de ciego, entre los que se incluyó un escándalo gravísimo por comprobada reventa de boletería (una vergüenza mundial), la elección de un técnico no tan apto para esos menesteres, el fracaso futbolístico y hasta el abandono de uno de los integrantes de ese cuerpo técnico mientras sufría por el Covid-19.



Luego fue sonsacar un DT que conducía otra selección (Rueda) y esperar a que todo saliera bien. Porque en este país de países ese parece ser el método: actuar primero y esperar que salga bien, sin siquiera mencionar algo de planificación en cuanto a la toma de decisiones.



¿Que los dirigentes no juegan y que DT y jugadores también son responsables? ¡Por supuesto! Acá nadie se salva, pero si desde arriba las directrices son tan mediocres, tan erráticas, tan unipersonales y lejanas del colectivo, tan ajenas a un proyecto, el resultado que se ve al final es el que estamos sufriendo.



Lo peor es que nada va a cambiar, porque acá no hay costos políticos ni renuncias. No. Acá no pasa nada. Seguirán los mismos montados en sus cargos y ninguno, a pesar de sus esfuerzos, puede exhibir la dignidad que un cargo de su categoría exige.