Estadísticas colegiales

Hace poco un usuario de Instagram me hizo una pregunta: me dijo que si yo era bueno para jugar fútbol y sobre qué recordaba de aquellos tiempos en los que había estado físico como para salir al campo de juego y bandearse ahí. Y eso generó esta columna, por lo que va el agradecimiento al usuario anónimo que planteó este interrogante y del que creo que hace muchísimos años había escrito.

Sin dudas fui muy malo; el peor de mi clase, intuyo que porque al comienzo de mi vida no había mucho campo en la casa como para desarrollar la tarea de jugar fútbol: a mi papá poco le gustaba y, de acuerdo a un partido que lo fuimos a ver con mi mamá y mi hermana, era imposible que alguien jugara peor que él. Y supongo que él claudicó en el empeño de enseñar, teniendo un muy buen gesto conmigo: es mejor no enseñar nada si lo vas a hacer mal.



Así que me tocó empezar solo, en medio de gente que sí tenía clara la vuelta en la cancha y no era como yo, que ni guayos tenía, y que saltaba al campo a los 6-7 años con tenis North Star. La primera camiseta que usé alguna vez era la 23 -todo un desacato si pensamos que ese mismo número lo tuvieron en la espalda tipos como Michael Jordan y David Beckham-. El uniforme era amarillo con rayas algo más ocres, el escudo del Gimnasio del Norte en el lado del corazón y pantaloneta negra con líneas amarillas. Fui suplente siempre y las pocas veces que ingresé, seguro era por alguna clase de lástima que me tenía el entrenador. Ojo, no lo hacía todos los partidos: supongo que entraba al campo o cuando ya la victoria se encontraba en el bolsillo o si la derrota era inapelable. Ya con el caso juzgado, nunca en medio de la incertidumbre de un 0-0.



Más tarde, en el Gimnasio San Benito, sí jugué mucho más tiempo, lo que no quiere decir que con esa disciplina haya mejorado; todo lo contrario. Fue un estancamiento de nivel, en donde no se podía buscar el techo de rendimiento, sino el socavón. Allí tuve compañeros generosísimos que a veces se desvivían para que yo hiciera un gol -mi gran amigo Alejandro Velasco siempre hacía de a cuatro goles por juego y ya, cuando su cuota era asunto cerrado, me buscaba siempre para habilitarme y yo casi siempre lo decepcioné-.



Decidí bajar a colaborar en defensa y también ocupé el arco, tanto en el colegio como en los juegos barriales que organizábamos con mis primos Santiago, Juan Antonio y Daniel Rivas. Eso sí, mis misiones no fueron muy exitosas. Jugué en línea de tres como stopper por derecha e izquierda y casi siempre el carrilero de esa banda era Juan Camilo Ramírez, un crack que te mataba con los balonazos que metía.



Me puse a pensar en mis propios números, discretos como los de Éber Ludueña: si disputamos dos partidos de fútbol a la semana desde 1987 -que era el promedio, a veces más, a veces menos- durante un mes serían ocho encuentros. Eso lo multiplicamos por 9, que era más o menos la duración del período escolar en meses, daría 72 partidos por año (más que Messi), lo que significa que entre 1987 -año en el que entré al San Benito- y hasta el día que me gradué (1993) serían unos 432 juegos. En todo ese tiempo alcancé a hacer apenas 13 goles -una vergüenza, teniendo claro que el nivel de los arqueros no era el mejor- , los que recuerdo perfectamente, como si los hubiera marcado ayer. El último día de colegio jugamos (yo estaba en 11 y nuestro duelo era con el curso de abajo, es decir 10). Fue mi mejor actuación: hice tres goles y le puse un pase gol extraordinario al espacio a Juan Camilo Ramírez. Alejandro Velasco me habilitó en los tres últimos tantos de mi historia colegial. ¿Quién más si no era él?



Ganamos 5-3. Todos me miraban entre sorprendidos y aterrados. Pensaban que había guardado la magia para el último día. Yo diría que fue la única vez que fui poseedor de la magia.