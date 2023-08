Ahí está el toro. Respirando agitado y profundo, esperando que el torilero abra la puerta de chiqueros (aquella que lo conduce a la plaza) para embestir con furia. Como una avalancha a punto de desatarse. Como un tuitero colombiano esperando el silbatazo final para incendiar todo lo que encuentre a su paso en redes sociales.







No hay más arena por caer, el tiempo se ha consumido y la jueza Ekaterina Koroleva mira su reloj por última vez. Las jugadoras colombianas caen de rodillas, con el cuerpo fulminado y el alma estrujada. Entonces la aureola se apaga y el grado de divinidad del que gozaban apenas unos minutos atrás, les es quitado por la misma gente que las entronó como deidades tras las victorias en fase de grupos y octavos de final. Basta un vistazo a las redes sociales para asquearse rápido de la furia con la que embisten aquellos que desde la comodidad del sofá y la tribuna digital estiran el índice decretando la expulsión del olimpo para sus futbolistas, mientras reprochan a quienes –como Falcao- piden un aplauso por el torneo realizado.



“Nosotros no celebramos fracasos”, desenfundan, sintiéndose moralmente superiores, desde una realidad alterna en la que parece que Colombia es una super potencia futbolística en categoría mayores y sus vitrinas no tienen casi espacio para un trofeo más. En ese fantástico mundo de exigencias, el fútbol femenino ha gozado de todo el respaldo dirigencial desde siempre, quienes lo practican han podido hacer de esto su profesión y sustento, y hay toda una estructura organizativa que sostiene e impulsa el talento de sus jugadoras.



Aquí sí hay razones para izar la bandera y celebrar. Contra todo pronóstico, Colombia derrotó a Alemania: dos veces campeonas del mundo y ocho veces campeonas de Eurocopa (finalistas en la más reciente edición), ganó su grupo y por primera vez en la historia escribió su nombre en la lista de las ocho mejores selecciones del mundo, algo que solo había logrado Brasil (que ha ganado ocho de nueve ediciones de la Copa América) por Conmebol y que este año se quedó por fuera en primera fase. Y toda esta historia escrita con muchas lágrimas. Así algunos directivos quieran sacar pecho ahora y vender el relato de la excesiva misericordia dirigencial, tenemos muy claro cómo ha sido el camino de lucha para el fútbol femenino en nuestro país. Por eso vale lo que vale lo conseguido por este grupo de mujeres en Australia y Nueva Zelanda, y por eso el rasero debe ser distinto –por ejemplo- al del fútbol masculino.



Hoy da muchos likes fruncir el ceño y posar de ofendido ante la jauría que espera hambrienta por frases calenturientas sobre el fracaso. ‘Chiquero’ significa también ‘pocilga’. Un lugar del que no puede salir nada bueno. Como aquellos corazones compatriotas que apenas se abre la puerta, tras la derrota, expulsan un venenoso hedor.