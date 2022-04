¿Gritar o no gritar un gol?

Santiago Montoya fue el protagonista de esta discusión en los últimos días y el programa radial ‘El VBAR’ decidió indagar por el asunto, que tiene un contexto previo: Montoya, volante de buena técnica, anduvo por Millonarios luego de trasegar por Vasco Da Gama, All Boys y Tolima, lugar en el que cuajó buenas campañas. En el azul, sin embargo, fue víctima de las lesiones -generalmente graves- y quedó marcado por una pena máxima desperdiciada en una tanda de definición frente al Cali, en la que su cobro estuvo precedido por una sonrisa y que fue al arco enviado con un estilo particular, cercano al desdén.

Y Montoya, luego de remar bastante en eso de recuperar su momento futbolístico a pesar de los golpes y tras un paso previo no tan afortunado en el Bucaramanga, terminó haciendo el único gol del Deportivo Pereira justo frente a Millonarios, aquel club en el que marcó de alguna manera un devenir más cercano al infierno. Entonces, con el tanto que determinó la derrota de su exequipo, los hinchas la emprendieron en redes sociales contra él y en el VBAR le preguntaron si su postura estaba más cercana a celebrar sin miedo al qué dirán, así fuera el verdugo de una divisa que supo defender. Montoya dijo que nunca ha pensado en eso de pedir perdón, por eso celebró su tanto, porque salió de adentro, sin planearlo y que, en medio de todo ese instante, el gol sirvió como una catarsis antes tantos malos momentos vividos.



Y en eso le hallo la razón al volante: no debe ser fácil estar recluido en las salas de fisioterapia y los quirófanos tanto tiempo, en plena juventud futbolística. Estaba esperando esa revancha, la de buscar por fin un grito de gol para soltar tanto dolor interno. Que hubiera sido ante Millonarios fue un mero accidente.



¿Celebrar o no un gol frente a un exclub? Algunos optan por no hacer alarde de pomposos gritos si vencen la portería de una casa que alguna vez habitaron, pero si su trayectoria se alarga, el riesgo de que su política interna se convierta en permanente genuflexión ante algo normal -que es marcar una anotación- los termina convirtiendo en tipos que sienten permanente culpabilidad por un hecho común. Otros entienden que no importa nada más que soltar el alarido y los brazos al viento, no importa que en la portería vencida esté atajando su propia madre. No hay un punto medio en esta situación, en donde es imposible juzgar, porque también los contextos y las experiencias vividas pueden marcar ese respeto o esa revancha interior.



El más terrible caso lo vivió Dennis Law, alguna vez abordado en otro escenario en esta misma columna: leyenda del mejor Manchester United de la década del 60 e ídolo en Old Trafford, se tuvo que ir a Maine Road, a la casa repudiada del Manchester City, en tiempos en los que el celeste no tenía un petrodólar encima. Y se dio la casualidad de que Law -que había ya estado en el City antes de estar en el United- hizo un soberbio gol de taco en contra del United. Al anotar, Law se quedó mudo, mustio, shockeado y atarantado, como embebido en el propio torbellino que le quiso marcar el destino, mientras que sus demás compañeros lo abrazaban. No supo si gritarlo -semejante golazo lo merecía- o si llorar pidiendo perdón ante su acto. Es que ese gol del delantero del City fue clave para que su amado United se fuera a segunda división.