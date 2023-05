A treinta minutos del puerto de Tumaco se esconde la vereda que le vio crecer. Región bendita, cuna de titanes que han puesto, a fuerza de talento, su tierra en el mapa de un país que no parece tener muchas ganas de mirar hacia allá. Willington Ortiz, ‘Gambeta’ Estrada, Leider Preciado, ‘Tigre’ Castillo, Pablo Armero y Carlos Darwin Quintero son algunos de los paisanos de Óscar Manuel Cortés Cortés, el hijo de Candelilla Río Mira, que con los pies descalzos, a orillas del río fue alimentando los sueños del alma.



La gambeta le fluye porque es un estilo de vida. Esquivando lo que el destino tenía escrito para él en una tierra golpeada por la violencia, la pobreza y el abandono. Con la rebeldía de aquellos que llevan hasta en la respiración el profundo anhelo de cambiarle la vida a su familia. Justamente eso lo llevó primero a Cali siendo niño aún y posteriormente lo puso en el radar de Millonarios, equipo con el que debutó profesionalmente y del que hoy es figura.



Óscar fue tendencia esta semana. No por un golazo de larga distancia como los que viene marcando, sino por la novela mediática que se ha desatado en torno a su figura. Directo a todo el centro de la podrida tarima de las redes sociales. Millonarios comunicó oficialmente que no lo prestaría a la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial de la categoría, argumentando que no estaba obligado a la cesión por no ser un evento desarrollado en periodo FIFA y que lo necesita (tiene razón en eso) para competir por la Liga en Colombia y por la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana.



Y el discurso de la dirigencia del equipo bogotano es coherente. Después de alcanzar los objetivos económicos del quinquenio (por venta de jugadores y participación en torneo internacionales), quieren títulos. Los exige su gente y los necesita el proceso de Gamero para hacer pie y seguir caminando. Nada asegura que la permanencia de un jugador signifique, al final del ejercicio, una estrella más sobre el escudo, pero un talento así sí permite competir con mayores argumentos.



Ahora, en pleno Siglo XXI parece una locura que una Copa del Mundo juvenil no tenga el respaldo pleno de FIFA y que se programe en época de definiciones en todo el mundo. Aun así, si ni siquiera los clubes del propio país están dispuestos a ceder los jugadores, los combinados nacionales terminarían siendo una colcha de retazos y no los equipos de gala que deberían. Colombia lo necesita también.



El jugador, que poco tuvo que ver en la decisión, y que lamentó hasta las lágrimas la postura de su club porque, como es natural, soñaba desde niño con jugar un Mundial; recibió entonces toneladas de insultos de parte de hinchas de otros equipos colombianos por no asistir al llamado del equipo nacional. De ‘apátrida’ para arriba, como si dependiera de él.



A pesar de la postura del club, la Federación Colombiana de Fútbol lo incluyó en la lista preliminar para el campeonato, desempolvando un par de artículos olvidados del Estatuto del Jugador que obligan a los clubes a ceder a sus futbolistas a las selecciones independientemente de si es periodo FIFA o no. La molestia entonces cambió de orilla. “Si de verdad quisiera al equipo, se quedaría para perseguir la gloria”: me dijo un hincha de Millonarios unos minutos después de publicada la convocatoria.



Por talentoso, Óscar Cortés quedó en una escena en la que perdía con cara y con sello también. Es tan influyente hoy que en ambos lados se negaban a buscarle reemplazo al sobreviviente de la raza del fútbol a pie limpio en la calle del barrio y la playa del puerto. Un distinto. En épocas en las que el fútbol por ratos parece haberse enfriado, Óscar es candelilla.