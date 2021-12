El buen Hernán Torres Oliveros

Hombre más cercano a los silencios, de gritar en la raya pero para dar las indicaciones necesarias y no para salir en los resúmenes de la televisión vociferando y mostrando que sí trabaja a punta de manotazos y alaridos desde la línea justo cuando la cámara decide enfocarlo. No, Hernán Torres no fue diseñado para corresponder a esas pantomimas tan pueriles. El hombre sabe trabajar y lo ha hecho muy bien a lo largo de su carrera.

Le tocaron momentos duros, cómo no; tanto como jugador de fútbol, como de director técnico, pero siempre logró, a partir de sus éxitos, desmarcarse de cifras temibles que en algún instante pudieron dejarle encima algún sello negativo. Recién cuando estaba haciendo sus primeros pasos como director técnico recaló en el Tolima, el equipo de su tierra y que lo vio muchas veces defender el arco en el estadio Manuel Murillo Toro en sus tiempos de guardameta, en medio de una crisis de resultados que tenían al vino tinto y oro en el fondo de la tabla. El panorama en ese 2008 era muy similar al que le tocó vivir en el club como futbolista, es decir, un Tolima ajeno al de hoy. Ese Tolima miraba a los demás equipos desde el fondo de la tabla. Y una noche en Tunja los miedos se aceleraron porque el Chicó -que en aquellos años tenía un equipazo- destruyó sus planes y lo puso cerca al abismo. Los boyacenses vencieron 7-2 al Tolima, un resultado capaz de convertirse en un tatuaje para cualquiera.



Torres ni se inmutó -porque en esencia pareciera un hombre inmutable, en general- y decidió volver a comenzar y a punta de buenos resultados, cambiar ese primer panorama extraño que le tocó vivir. Así, en silencio, condujo al Tolima a una final -que pierde contra Once Caldas- pero desde ahí siempre supo estar observando desde la cúpula y en clubes hechos para no soportar la presión como Millonarios y América, lugares en los que varias hojas de vida llenas de abolengos sucumbieron. Torres, en cambio, ganó con los azules un título de liga tras casi tres décadas de sequía y con los rojos, fue el único capaz de sacarlo de las catacumbas infernales de la segunda división.



La vida lo llevó de nuevo al Tolima tras varias vueltas -también exitosas en Costa Rica y Perú- y de nuevo en Ibagué levantó un título de liga -ante Millonarios en el semestre anterior- y hoy está muy cerca de disputar la final frente al Cali.



A pesar de su seriedad, también demuestra que ese ser inmutable es capaz de conmoverse como cuando, en Bogotá y Cali fue con su Tolima y les arrebató puntos claves a Millonarios y América en la lucha por ganar el cupo a la final y la gente, más allá del dolor por el mal resultado de su club, respondió con atronadoras dosis de aplausos y ovaciones hacia Torres. y él, tímido, devolvía los halagos y juntaba las manos como pidiendo perdón por ser un verdugo temporal.



Y tantos aplausos hablan de su gestión como DT, porque nadie olvida a quien fue capaz de dar felicidad a una multitud. Torres se ha dedicado a eso: a reparar corazones que estaban rotos.