Calle Gloria

Es una calle bien distinta a aquellas que ambos tuvieron que andar. La calle que une el centro del campo con la portería sur del estadio Hernán Ramírez Villegas, al que se le va a salir el corazón en esta tanda de penales. Cuando el cielo desata la gloria sobre el escenario, el ‘1’ y el ‘9’ se buscan para fundirse en un abrazo y secarse las lágrimas. Solo ellos saben cuántas vías debieron conquistar para llegar a esta escena.



A Leonardo y Harlen algo les dio la calle, y quizá sin esa escuela a otro paisaje muy distinto los habría lanzado el camino. El ‘9’ mucho la anduvo en un carro de basura de la Empresa de Aseo de Pereira (ATESA), incluso cuando ya la lógica de los años del fútbol lo desahuciaba para el profesionalismo. El ‘1’ también le midió su temperatura: “Estuve uno o dos meses viviendo en la calle, trabajando y entrenando. luchando por un futuro y tuve un momento en que pensé en desistir”, contó hace algunos meses en ESPN.



Solo en el corazón de Dios, que tiene reloj y GPS distinto al nuestro, cabía ese cuadro: los hijos de El Tambo e Istmina, descartados tantas veces por otros, coronándose de triunfo y coincidiendo en la calle de la gloria.



Ya con las llaves del olimpo, los grandes vinieron por ellos. El ‘1’ se vistió de verde, el ‘9’ de azul y los dos de la determinación de no olvidar el camino de regreso a la victoria. Menos influyentes que con el Pereira, pero claves en momentos coyunturales para ayudar a sus nuevos equipos a llegar hasta aquí. Leonardo Castro ha sumado 1722 minutos en 23 partidos disputados en los que anotó 10 goles. Harlen Castillo, suplente habitual de Kevin Mier, acumula 12 partidos atajados este semestre, en los que recibió 9 tantos y sacó su arco en cero en cuatro oportunidades.



No son muchos los jugadores que lograron títulos consecutivos actuando para dos equipos diferentes (Carlos Sierra con América y Tolima en 2020 y 2021 fue el último que lo consiguió). Una lista en la que Castro y Castillo quieren escribir su nombre. Y quien lo logre, lo hará con una tinta especial. Se pueden ganar muchas finales, pero arrancarle una corona al archirrival histórico de tu equipo, debe tener un sabor muy particular.



A esa calle, tan llena de luz –luz de estrella- ambos quieren volver ¿Quién no quiere hacerlo? El fútbol ha decidido que se asomen, pero esta vez desde esquinas diferentes. Y solamente uno podrá entrar. Cuando la euforia ceda y los reflectores se apaguen, seguro se volverán a abrazar y uno secará las lágrimas del otro. Porque persiguen la gloria, pero entienden perfectamente el frío que puede hacer unas cuadras más allá.