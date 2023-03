Borré y el premio en un momento justo

Se trepó en los aires de Osaka para empalmar una chilena tremenda. Para cualquier delantero ese movimiento repleto de armonía y plástica es un sueño, porque no resulta tan simple eso de volcar el cuerpo hacia atrás, sin perder de vista la dirección de la pelota y, además de coordinar cada uno de los movimientos de manera eficiente, poder impactar el balón en la parte del pie que se necesita y darle la fuerza adecuada como para que no se vaya lejos del arco. Toda esa maniobra, que implica mucha capacidad individual técnica la hizo simple -y a veces lo sencillo es de lo más difícil de llevar a cabo- el buen Rafa Santos Borré.



El gol, que sirvió para ganarle a una corajuda Japón en el segundo partido amistoso que disputó la selección Colombia que hoy conduce Néstor Lorenzo, hizo olvidar momentáneamente los lunares que han aparecido en medio de este trayecto para buscar juegos de preparación en lejanas fronteras. Por el momento hizo dejar a un lado la tremenda desprolijidad con la que se manejó el caso de la lesión de Juan Fernando Quintero -al que nos quedamos con muchas ganas de ver y con el que nos quedaremos con ganas de ver también en Junior si es que la molestia que sufre se extiende un poco más en el tiempo-, tapó además esa mala costumbre colombiana de ver que su arco es sumamente vulnerable en los primeros minutos de los encuentros que disputó y los dolores de cabeza que generaron sus adversarios, y que es un mal eterno del fútbol colombiano, cuando el rival envía centros al área buscando la cabeza de sus delanteros, sin importar que sean altos o bajitos: la cancha de arriba nos sigue costando montones, no importa que en el banco esté Lorenzo, Rueda, Queiroz, Pékerman, Leonel, Bolillo, Lara, Pinto, Maturana, Chiqui, Javier Álvarez…



Pero el golazo es un champú de autoconfianza de uno de los atacantes más voluntariosos y corajudos que hoy tiene el país, porque los tiempos vividos para él no han sido tan alegres en los últimos meses. Reconocido por sus amplios y generosos trabajos tácticos en pro de sus equipos a pesar de que por estos trabajos su labor como atacante pueda ensuciarse un poco, a Santos Borré le hacía falta un grito así, sin importar que el duelo en el que lo marcó fue un encuentro en donde los puntos no son medidor de superioridad entre un equipo y otro.



Luego de consagrarse como uno de los grandes héroes del Eintracht Frankfurt, marcado el penal definitivo ante el Rangers, que le dio al club alemán la Europa League, a Borré el destino le ha puesto una ladera alta y compleja que él no ha esquivado, sino que más bien ha enfrentado con silencio y paciencia. Sumado al difícil momento que para él y la selección nacional significó el quedarse por fuera de la Copa del Mundo de Qatar por falta de gol (una de las misiones de Borré) en Alemania apareció un durísimo competidor de su puesto: el fichaje de Randal Kolo Muani terminó relegando al banco a Borré porque el francés además, ha asumido con gran profesionalismo la oportunidad de ser titular por encima del colombiano: 11 goles en Bundesliga, 2 en Champions y 3 en Copa de Alemania han hecho que el joven futbolista proveniente del Nantes ya no cueste 15 millones de euros -dinero que pagó el Frankfurt por él- sino que haya triplicado ese valor, sumado a su presencia en la selección francesa, donde fue subcampeón del mundo.



Borré ha aguantado y casi que comenzando de ceros, decidió emprender su propia lucha. Por eso, cuando los tiempos de la vida parecen nublados, un gol tan maravilloso como el que anotó Borré en el arco de Schmidt es un grito de escape, una catarsis con la que el 9 volvió a decir que sí, que está mejor que nunca y que su vida ha sido dar la lucha; que la rendición no es una palabra que esté en su diccionario.