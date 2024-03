Barro es una masa que resulta de mezclar tierra y agua; materia prima para la fabricación de ídolos incuestionables. Es también una expresión -en la costa caribe- que califica una acción incorrecta, un mal proceder.





A pesar de la docilidad de un sector del periodismo colombiano –que decidió cerrar filas en torno al entrenador de la Selección Mayor y no levantar ningún cuestionamiento que pueda incomodarle o enojarle (como si se tratase de una deidad)-, hay algunos que, desde una orilla menos conformista, quisiéramos hacer un par de preguntas.



Y no, no lo hacemos empujados por el ‘gadejo’ (ganas de joder) diagnosticado por los soldados del profesor Lorenzo. Al contrario, nos duele y nos preocupa tanto la Selección, que quisiéramos que esta buena racha de resultados (la cual hemos aplaudido y celebrado) pueda traducirse en la consecución de algo más perdurable. Un título, por ejemplo. Sobre todo, porque los retos más grandes aún están por venir.



Resulta curiosa –por ejemplo- la no inclusión de Miguel Ángel Borja en la convocatoria para este par de partidos amistosos ante España y Rumania que servirán de preparación para la Copa América. El delantero cordobés es hoy el mejor de los nuestros en registro anotador: once goles en doce partidos disputados en 2024 (0,91 de promedio).



A Borja, sin embargo, no le alcanzó con ser el máximo artillero de una de las diez mejores ligas del mundo, ni haberse coronado recientemente como campeón allí de la Supercopa. Sus goles parecen no ser suficientes para un equipo que -más allá de los buenos resultados recientes- todavía no ha resuelto el problema de las anotaciones que llegan a través de sus delanteros. Parece a veces que el formulario de requisitos que hay que diligenciar para estar en Selección, tiene una página para algunos y una decena para otros. Barro eso.



Dicen los apóstoles del entrenador que no se puede llamar un jugador por una ‘rachita’. Mismo argumento para justificar en su momento la no inclusión de John Córdoba, quien a la postre terminó siendo considerado para el proceso. Dicen también que hay que cuidar ‘la familia’ ya construida al interior del grupo y que hay cosas más importantes que la actualidad de un futbolista. Enviando un mensaje peligroso: ‘el grupo está cerrado, no se esfuercen en entrar’. Que no seamos desagradecidos y valoremos el liderazgo de los ‘veteranos’ del equipo. Argumentos que les sirven de igual manera para justificar la no convocatoria del portero Kevin Mier, quien brilla casi todas las semanas en la Liga de México y también se quedó por fuera.



No se me malentienda. El proceso Néstor Lorenzo ha traído muchas cosas positivas y la ilusión a su alrededor es absolutamente justificada. Desde la primera parte de la era José Pekerman no veía un grupo con tantas posibilidades de volver a poner a Colombia en un lugar de prestigio. En términos generales, creo que esta es una buena convocatoria y que sí hay renovación (los volantes de primera línea son prueba de ello). Se están dando pasos en el sentido correcto. Sin embargo, no cuenten conmigo para el ejército de focas que todo lo aplaude. Desde aquí alzaremos la mano y la voz cuando allá que hacerlo.



Barro es también la sustancia en la que a veces nos toca meternos a quienes elegimos un camino distinto al del elogio excesivo y las flores porque sí y porque no. Y no importa, allí también sabemos nadar.