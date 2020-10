No me imagino a Alejandro Domínguez haciendo un rompecabezas en la soledad de su hogar. O armando un cubo rubik. Debe ser de los que empieza a forzar la ficha que no corresponde y la aprieta hasta que a punta de presión, termina encajando sin encajar en aquel rompecabezas que muestra de fondo un paisaje alpino. Y para que los colores del rubik funcionen, va quitando sin criterio las calcomanías hasta que, a punta de pegar y despegar, consigue que por fin cada pared del cubo quede de un solo color.



Y digo esto por lo que está pasando en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Casi que en el pago de un extraño karma por cuenta de tan espuria y sospechada sede, la vida ha sido capaz de conspirar como pocas veces para que la cita mundialista tenga más problemas que maletín con un kilo de coca en el aeropuerto. En todo el mundo las eliminatorias están frenadas menos en esta parte del globo, en América del Sur, tan proclive a hacer siempre frente a los demás lo de la estrategia del salmón:nadar contracorriente a pesar de las recomendaciones, para terminar muriendo en la orilla.



Basta ver la cantidad de inconvenientes de las selecciones para reunirse y sobretodo para que lleguen sanos y salvos tipos que son indispensables en el armado de sus respectivas escuadras. ¿Qué puede decir Venezuela, si sabe que necesita a Rondón como el agua pero no lo podrá tener? Nosotros mismos estamos perjudicados con la caída de varios titulares que no se pudieron sumar. Y poco a poco cada país empieza a sentir que estas particulares circunstancias que nos tocó vivir superan cualquier fútbol.



Era cuestión de volver a barajar y pensar en marzo como nueva fecha para que se disputaran las clasificatorias, todo con el fin de proteger a los protagonistas y de hacer un torneo justo. Pero las presiones y las ganas de pensar en el negocio antes que en lo que hace posible que exista ese negocio terminaron imponiéndose.



Esta dupla de partidos de eliminatorias nunca se debió jugar en estas fechas donde aún la salud mundial es incertidumbre pero ah... ¡el negocio! Ah... ¡el hambre! Ah... ¡la angurria! Priman otras cosas y eso lo sabemos hace rato, pero al menos se hubiera podido disimular un poco.