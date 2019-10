La elección de James o la no selección de Queiroz

Esto de usar las redes sociales para comunicar, sin preguntas de la prensa, con una única versión del que emite el mensaje, crea espacios para suspicacias, versiones aventuradas y muchos supuestos. Lo digo porque Carlos Queiroz dio la nómina de convocados para los partidos de octubre sin la rueda de prensa que se había vuelto costumbre en el poco tiempo que lleva el portugués al frente de la Selección Colombia.

En la lista no aparecieron ni James ni Falcao y no pudimos preguntar por qué. Gente con buenas fuentes y bien informados ofrecieron la versión de que James, Queiroz y Zidane habían llegado al acuerdo de no llamar al volante para estos partidos, pero Queiroz lo negó de tajo. Dijo que no hablaba de los que no estaban convocados, sin embargo aclaró que no hace esa clase de concesiones. También dijo que esta es la base de lo quiere para el futuro del nuestra Selección.



O sea, ¿James no fue llamado porque no hará parte del futuro? ¿Eso de no jugar con un armador, lo que llamamos el diez incluye a James Rodríguez? ¿Uno de los capitanes, goleador de un mundial y uno de los jugadores más valiosos en las recientes clasificaciones a los Mundiales puede no estar más en la Selección?



Tengo mucho respeto por el entrenador Queiroz, pero no creo que haya dejado a James por fuera así no mas. No creo que se dé el lujo de no convocar a un jugador de talla mundial. No lo creo. ¿Por qué no dice abiertamente que no lo llamó para que se consolide en el Real Madrid? No sé. No quiero especular, aunque deseo que esté evitando la pregunta y no que quiera jugar sin nuestro diez.



James ha aprendido que con Zidane se tiene que esforzar; con la dirección técnica del francés, parte desde atrás, las principales oportunidades las tienen otros jugadores, Hazard es intocable así juegue mal, Modric está por encima y ahora Valverde, el uruguayo, es su nueva apuesta y se explaya en alabanzas. Si quiere más marca jugará con Valverde, si quiere más ataque mete a Isco. Sólo cuando está en verdaderos problemas convoca a James, que ante Granada fue la solución en un partido que se complicó en un par de minutos.



James no es convocado y no publica nada en redes. James va al banco y no hace pucheros, James es el tercer cambio a falta de 7 minutos y salta como si fuera el adolescente debutante de Banfield. El colombiano desde el comportamiento lo ha hecho todo bien y en la cancha cumplió hasta el punto que el Bernabéu lo pide a gritos.



El otro argumento se refiere a que James prefería al Madrid por encima de la Selección, pero si le creemos a Queiroz esta vez no fue una negativa de James, fue que no lo llamaron.



Conozco a James, se muere por triunfar en el Madrid y también ama a su Selección. Apoyo la idea de dejar al jugador adaptarse en el equipo ‘Merengue’ porque sé qué me da en la cancha para Colombia. Pero pensar que James no esté seleccionado, que no juegue la Copa América y la Eliminatoria, es una decisión que de verdad no me cabe en la cabeza.