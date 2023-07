Alucinación

Intoxicados por alguna sustancia, veían realidades inexistentes y las daban por ciertas.







La primera semana de fase de grupos en torneos Conmebol dibujó un camino que al final no fuimos capaces de andar. El único país que no registró derrotas en el arranque de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y que logró un rendimiento cercano al 67% (el más alto del continente) en dicha ronda. Un par de meses después, el panorama es tan lúgubre como en años anteriores: casi todos eliminados prematuramente, víctimas de los mismos padecimientos futbolísticos que nos alejan de la élite y nos hacen dudar sobre si algún día seremos capaces de volver a entrar en la gran fiesta.



Y eso que el código de vestimenta es menos exigente que antes. El negocio del fútbol busca con desesperación meter una mayor cantidad de partidos y para eso estira los formatos con decisiones como que de Libertadores ‘caigan’ eliminados de varias rondas a Sudamericana; que en dicho torneo ahora también se juegue fase de grupos y que incluso el segundo de cada cuadrangular tenga repesca para meterse por la ventana a octavos de final. Es decir, para estar fuera de todo a esta altura del año es porque los pecados han sido tan grandes que ni la excesiva misericordia del negocio logra cobijarlos.



En los grupos de Sudamericana teníamos tres representantes: Independiente Santa Fe y Deportes Tolima que accedieron al ganar cruces locales, y Millonarios, coronado campeón cinco días antes, que venía ‘relegado’ de fases previas de Libertadores. En todos los casos terminaron en la tercera casilla de la tabla de posiciones: eliminados.



En Libertadores hay matices. Independiente Medellín, que llegó a la última fecha siendo líder de su zona, acabó tercero, eliminado de este torneo y jugará repechaje de Sudamericana. Atlético Nacional, bendecido en el sorteo por un grupo de poca exigencia terminó siendo segundo, goleado por Olimpia en Paraguay y perdiendo los dos últimos partidos (uno de ellos en Medellín ante Patronato, equipo de segunda división en Argentina). Sin embargo, clasificó.



Al final de esta pesadilla, una imagen que reconforta. La esperanza de la mano del más pequeño. Aquel sobre el que menos expectativas reposaban (a pesar de haber entrado por la vía del título). Deportivo Pereira es oasis en el desierto. Un proyecto de menor presupuesto al de los otros cinco mencionados, desbaratado nominalmente después de ser campeón, pero bien reconstruido por su joven cuerpo técnico. Le ganó a Boca Juniors, eliminó a Colo Colo y en su primera participación internacional escribió su nombre en una lista de solo dieciséis renglones. Los 16 mejores del continente. Ya que creímos ver algo que no era y la realidad de nuevo nos aterrizó; disfrutemos al menos ver aquello en lo que no creíamos.