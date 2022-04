Ad Baculum: mandar mal

“¡Porque soy su papá y punto!”. Y era el fin de la discusión. Cualquier premisa del niño, por bien soportada y defendida que estuviera, terminaba muriendo de un solo golpe, instantáneamente, cuando se apelaba al argumento AD BACULUM: la fuerza hace al derecho. Papá tenía razón por el siempre hecho de ser papá. Así se gastara el dinero del colegio en chanchullos. O la plata para el Fomento del Desarrollo pagando multas por revender boletas.





Esta semana el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, dijo aquello que siempre ha pensado pero que, hasta ahora, había disimulado hábil y políticamente en los micrófonos: el fútbol es de ellos. Negocio privado y muy lejano de las pulsaciones del hincha que hace maromas con su sueldo y sus horarios para poder ir a un estadio a encontrarse con los colores y el escudo que siente amar.



“En la asamblea los verdaderos dueños del fútbol nos reeligieron por cuatro años”. Se sintió acorralado por los múltiples, y muy coherentes, cuestionamientos a su gestión y soltó esa frase que explica bien la forma como se ha manejado, se maneja y se manejará desde la Federación y la Dimayor el deporte que mueve a las masas (¿ya no tanto?) en nuestro país.



Explica, por ejemplo, porque una persona como José Augusto Cadena, que llevó a la crisis deportiva y económica al Atlético Bucaramanga (hubo que vender hasta el bus), que casi quiebra a Patriotas y que borró del mapa al Cúcuta Deportivo durante año y medio; vuelva, como si nada, a ser parte de la Dimayor. Un tipo con un tenebroso historial de deudas a jugadores, entrenadores y proveedores tiene reservado su lugar en la mesa de los verdaderos dueños.



Explica porque la programación de las fechas de los torneos de fútbol profesional parece, a veces, hacerse sin ningún sentido: partidos atractivos un miércoles a las cuatro de la tarde, juegos un viernes santo en la noche y clásicos con un grado importante de riesgo por rivalidades de hinchadas en estadios de difícil acceso (Unión - Junior) agendados después de las 8:00 p.m.



Explica porque a los equipos que representan al país en torneos internacionales no se les ayuda, ni siquiera cuando pueden hacerlo. Dimayor, que sabía hace más de dos semanas el itinerario de Deportes Tolima en su viaje a Brasil (Bogotá-Panamá-Sao Paulo-Belo Horizonte) para enfrentar a América Mineiro por Copa Libertadores, programó al equipo ibaguereño su partido de Liga el domingo en el último horario en Barrancabermeja, ciudad con limitaciones aeroportuarias.



Contrario a lo que también dijo Jesurún ese día, las críticas a su gestión no son solo por la no clasificación al Mundial de Mayores. Es por la estructura entera del fútbol en nuestro país: sequía para los clubes en torneos continentales, selecciones femeninas con procesos interrumpidos y vetos, equipos juveniles alejándose de los puestos de élite en los que alguna vez estuvieron y un torneo local mediocre alimentado por la presencia de personajes que lo han ‘encadenado’ y desangrado durante muchos años. Ellos mandan, está claro. Y mandan bastante mal.