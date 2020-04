Los que no nacimos con el don

Hay cosas que no tenemos y que nunca van a llegar, así hagamos el esfuerzo inclemente por obtenerlas. Y la discusión acá no tiene nada que ver con propiedades ni con bienes materiales: hay, en nuestra vida, motores que decidieron nunca ponerse en marcha Dios sabrá porqué. Y cuando entramos al cuarto de bodegas y vemos esas maquinarias nunca terminadas de construir, nos rascamos la cabeza y nos damos cuenta que tendremos que cargar con ellas porque son nuestras, a pesar de que entren en la categoría de casos perdidos. Mi relación con el fútbol es justamente esa: no hubo ni habrá un peor jugador de fútbol que yo en la historia. La explicación de eso es simple: no nací con el don.

Hace poco la gran Lina Gómez, delantera de Millonarios -anotadora del primer gol en la historia de los clásicos femeninos ante Santa Fe-, me retó a hacer la veintiuna con un rollo de papel higiénico -uno de los tantos retos que ha aparecido en medio del encierro obligado- y de una me fui a revisar cómo estaba mi propia maquinaria futbolística. No sé ni para qué fui a verla: fue igual a ese momento en el que uno, a sabiendas de que no tiene un peso partido por la mitad, entra a un cajero automático para tratar de sacar dinero esperando un milagro.



Por supuesto, fallé: con extrema dificultad y después de varias repeticiones no publicadas logré conectar seis toques y listo. Y creo que habría que incluir esa minucia entre las hazañas propias porque sin con la pelota me cuesta, a ver si con un rollo de papel higiénico iba a poder salir el Zico que hay en mí. Mientras veía mi video en el que más que una veintiuna parecía que yo estuviera pisando cucarachas tratando de amaestrar un rollo de papel rebelde e indómito, Lina dormía el papel con una facilidad asombrosa. Ella nació con ese don.



Y tal vez en esa carencia se podría explicar del gusto frenético que tengo por el fútbol: al no poder practicarlo de manera decente -era una costumbre colegial muy mía la de aparecer entre los dos últimos escogidos para hacer la repartición del pico y pala a la hora de armar equipos- pues hubo que recluirse en ver y observar muy bien lo que aquellos sí podían. Los que sí nacieron con el don. Lo mío era autogoles -recuerdo especialmente uno muy bonito en el que por recibir un rechazo de mi propia defensa, la pelota me pegó en la espinilla y se elevó de globito para vencer a mi propio arquero- una que otra patada para reemplazar con brusquedad mi propia ausencia de habilidad -las pegaba tan mal que a mí me dolían más que aquel que las recibía- y reproches de compañeros que no podían entender cómo, uno de los suyos, parecía un infiltrado de las tropas rivales.



Pero el fútbol es tan lindo, tan útil, tan generoso que esos episodios los recuerdo con diversión, con algo de vergüenza con mis copartidarios a quienes hice sufrir mucho pero que más allá de mi propia ineptitud me incluían en el juego porque, bueno, uno a un amigo no lo deja en la banca ni jugando metegol y con la certeza de saber que lo mío en las canchas iba a ser así, siempre: sería el protagonista que tiene la posibilidad permanente de empeorar todo. Y eso, en medio de la habilidad de los demás termina siendo un factor diferencial porque con mi presencia, el misterio en el resultado final siempre estaría garantizado porque, así fuéramos arriba 6-0, mis aportes podrían llevar ese partido a una definición por penales.



Así de malo era. Cosas de no nacer con el don.