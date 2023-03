Hacer la difícil

“El frasco del desengaño ya no tiene más pastillas… jugate a hacer la sencilla que este puede ser tu año”. La frase es de un tango -no sé si tango, más bien milonga- de Adriana Varela, una de las voces femeninas más hermosas del género. Ahí, en todo el sentido de este lugar que plantea Varela se radica la manera de llegar con comodidad a ciertos objetivos: en últimas, hermano, haga la fácil.

Millonarios, en los últimos tiempos, ha escampado bajo ese techo. El objetivo para un club grande siempre va a ser estar incluido en una copa internacional y el azul ha alcanzado la Libertadores sin estar en ella. Me explico, es lógico que las fases previas cuentan como parte del torneo, pero también la mente nos hace entender que la fase de grupos es el ideal al cual se tendría que llegar casi siempre.





Millonarios no lo ha conseguido, pero entonces, a manera de atajo, pudo colarse ya en un par de oportunidades por cuenta de dos ítems que también dan lugar: la reclasificación, es decir, la mayor cantidad de puntos sumados a lo largo del año y la victoria en Copa ante Junior. Luego, cuando se lleva a cabo el sorteo de este sendero anterior al de la copa real, la de verdad, a Millonarios le va pésimo: Fluminense primero y después Mineiro, previo peaje ante la Universidad Católica de Ecuador.





¿Y si más bien nos ahorramos ese calvario inicial y vamos por el título? Desde aquella final perdida con el Tolima, Millonarios ha sucumbido en eso de estar en la final de la liga. Se ha quedado por cuenta de errores propios -porque más allá de que los rivales juegan, también la dosis de culpas nacidas en casa son grandes-.





A veces hay que procurar hacer la más difícil, sobre todo si hay conciencia de que un equipo grande es quien debe asumir ese reto. Eso es lo que abarca la grandeza: la épica de quien es capaz de resistir e imponerse más allá de las adversidades, la valentía de quien entiende que se puede ganar y perder pero no conformarse simplemente con un método cómodo y efectivo, el tesón de quien debe luchar todos los días por superar su propio techo. Es ahí donde la grandeza de un club se rescata y se recupera.





En eso debe centrarse Millonarios: en entender que parte de su rica historia se debe cimentar en esos pequeños imposibles que la vida pone a diario y que se deben sortear. En clasificar a una fase de grupos porque hubo el merecimiento por cuenta de un título, de un campeonato.





Si no se apunta a ese sitio, volveremos a ver que la regularidad será de gran ayuda para obtener tiquetes a la fase previa y lamentaremos de nuevo que otro brasileño se cruzará en el camino. Eso para un equipo como Millonarios, no alcanza.