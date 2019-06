Ucrania será el rival de Colombia en Mundial Sub 20: eliminó a Panamá

Ucrania pasó por encima de Panamá sin sudar más de la cuenta y tras derrotarlo por 4-1 se ubicó en cuartos de final del Mundial Sub 20, donde enfrentará a Colombia.



Un primer tiempo muy lento, de mucho examen entre los dos, con una leve ventaja en la posesión de los europeos pero sin mayor peligro, hasta el momento del gol.



Por la izquierda salió el Konoplia, impecable le picó por dentro Sikan y al remate cruzado no llegó el portero Dimas.



Tuvo el segundo el Tsitaishvili al 27 pero se le fue por arriba el intento y ya se veían los europeos un poco más ambiciosos en el juego.



Probó Panamá dos veces con Balanta, cuyo último remate salió desviado al 32 pero no pasó de una buena intención.



Era más Ucrania y al 41 lo confirmaba con un gol de Popov, muy vivo a la salida de un tiro de esquina tras un error craso del portero, que sacó el balón arriba contra el travesaño pero el rebote le quedó al central, quien celebró su tercer tanto en el Mundial (los mismos de ‘Cucho’ Hernández). Ojo al dato, Colombia.



Perdonó Korniienko el tercero pero no falló Sikan antes del pitazo, tras un desborde por derecha y un pase de la muerte que certificó el doblete del hombre de área de Ucrania.







Descontó Panamá arrancando el segundo tiempo, cuando de pecho la bajó Walker en el área y castigó a los 49. No era una meta fácil, pero estaban mejor que al final del PT los panameños.



El lío es que en la intención de seguir descontando, se jugó al ataque Panamá y abrió todos los espacios atrás, lo que aprovechó Buletsa para atrapar un rebote del arquero Dimas y marcar el 4-1 que sentenció el partido.



Ucrania, un equipo serio, sin especulaciones, fuerte en el juego aéreo y en la salida por los costados, clasificó por primera vez a la tercera fase de un Mundial Sub 20. Duro, durísimo oponente para Colombia.