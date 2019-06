Lo rescatable de la Selección Colombia en el Mundial sub-20

Jugar un Mundial, de cualquiera que sea la categoría, no es nada fácil. La Selección Colombia sub-20 llegó hasta cuartos de final y aunque fue superado en esa instancia por Ucrania, de su participación en esta categoría también hay que resaltar lo bueno.



Colombia llegó al Mundial como un equipo sin mucho protagonismo en el último Suramericano. Es por eso que bajo el mando de Arturo Reyes se realizaron varios microciclos para mejorar el aspecto ofensivo, uno de los más bajos.

Aunque faltó más contundencia contra Tahití, Colombia demostró un estilo diferente en varios partidos. Presionar a los defensas rivales fue una de las estrategias en el Mundial, aunque a los jugadores colombianos les costó mantener ese ritmo. No obstante, es un estilo que poco a poco deberá ir inculcando Reyes en sus equipos para que sea una marca registrada.

Iván Angulo subió un poco su nivel y demostró más de lo que hizo en el Suramericano, mientras que Luis Sinisterra tuvo un gran inicio de campeonato, aunque no lo pudo ratificar en los cuartos de final. Sin embargo, ambos deberán mejorar en defensiva porque allí tuvieron grandes errores



En el aspecto defensivo, el tridente formado en Nacional ha seguido ganando importancia. Kevin Mier en el arco con Carlos Cuesta junto a Andrés Reyes es de lo mejor en Colombia en este Mundial. Los tres demostraron gran seguridad aunque el arquero no tuvo un error contra Ucrania.



Tres buenos volantes se dejaron ver en este Mundial. Jaime Alvarado, Andrés Balanta y Andrés Pérez hicieron un tridente que no pasó mayores penas en defensa, aunque en lo ofensivo les costó en los cuartos de final. Juntos se conjugaron bien siendo el volante del Cali el más destacado.