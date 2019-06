Colombia Sub 20 ganó con agonía: venció a Nueva Zelanda en penaltis

Los oceánicos empezaron con más intensión ofensiva, pero los que primero pegaron fueron los colombianos. Al minuto 10, Iván Angulo cobró un tiro libre que rozó con lo justo Andrés Reyes para enviar el balón al fondo de la red.



La Tricolor, que vistió de azul, empezó a darle manejo al esférico y a tener presencia en el medio del campo, aunque con el pasar de los minutos los jugadores de Nueva Zelanda empezaron a atacar por el sector que defendía Anderson Arroyo.



Fue por ese mismo lugar que los neozelandeses encontrar el espacio para que Stensness, sin marca, enviara un balón rastrero que Cacace solamente tocó para celebrar el empate 1-1.



La respuesta de Colombia una vez más fue positiva porque el gol no bajó el ánimo de los jóvenes, pero no lograron cambiar esa buena intención en opciones claras de gol. Así se fueron al descanso.

Angulo contra Oijnaker, en Colombia vs Nueva Zelanda Foto: Reuters

En la parte complementaria el equipo que dirige Arturo Reyes salió a buscar el gol que una vez más los pusiera arriba en el marcador, pero no era fácil sobrepasar la defensa rival.



Nueva Zelanda le apostaba al juego de contragolpe, pero sus llegadas al predio colombiano no generaban mayor peligro en el arco de Kevin Mier.



Uno de los hombres que no aparecía en el encuentro era Juan Camilo Hernández, sin embargo, al 58, el atacante remató con potencia, pero bien atajó Woud. Minutos después se salvó Colombia luego de una buena definición sobre Mier que alcanzó a sacar Andrés Reyes casi sobre la línea.



Colombia seguía como el equipo que tenía el balón en sus pies, pero no lograba clarificar opciones de gol contra un equipo neozelandés bastante desgastado.



Sobre el final de los 90 minutos, el ‘Cucho’ mandó un buen centro que Iván Angulo cabeceó, pero se fue muy desviado y así fue como el encuentro se fue a jugar 30 minutos más.



En el primer tiempo el conjunto colombiano salió con todo su arsenal y tuvo dos opciones claras en los pies de Sinisterra y Andrés Balanta, pero en ambas oportunidades apareció Woud para cerrar su pórtico.



Nueva Zelanda también tuvo sus oportunidades antes del final del primer tiempo de adición, pero en las dos oportunidades el balón salió desviado, aunque con mucha cercanía al arco de Mier.



En el inicio de los últimos 15 minutos sí le tocó intervenir al portero colombiano, quien voló para atajar el esférico que cabeceó Mata dentro del área. Apareció el arquero en el momento justo.



Pocas acciones hubo con unos jugadores exhaustos, pero a falta de tres minutos para el final del partido, Johan Carbonero y dejó regados a los rivales para dejar a Iván Angulo de frente al arco y sin marca, pero este le pegó sin fuerza y el balón terminó en las manos de Woud. El juego terminó y todo se definió desde el punto penalti así.



Cobró Vera, de Colombia, y la tapó Woud



Gol de Nueva Zelanda de Singh



Cobró Carbonero, de Colombia, y lo tapó Woud



Cobró Bell, para Nueva Zelanda, y lo tapó Mier



Cobró Andrés Perea, de Colombia, y lo tapó Woud, pero lo tuvieron que repetir por intervención del VAR. En el segundo intentó sí fue gol.



Gol de Nueva Zelanda de Mata



Gol de Colombia de Luis Sandoval



Stesness, de Nueva Zelanda, la mandó arriba del palo



Gol de Colombia de Iván Angulo



Gol de Nueva Zelanda de McCowatt



Gol de Colombia de Andrés Balanta



Gol de Nueva Zelanda de Cacace



Gol de Colombia de Carlos Cuesta

​Kevin Mier se la tapó a Conroy



Colombia clasificó a los cuartos de final con mucha agonía y espera su rival del partido Ucrania-Panamá, que se jugará este lunes a las 10:30 a.m.