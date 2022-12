Bounou no ocultó frustración por eliminación: dio su favorito

Yassine Bono, guardameta del Sevilla, opinó, tras caer ante Francia en la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar 2022, que la final ante Argentina "va a ser linda".



"Seguramente Argentina tendrá el respaldo de la hinchada y su cuerpo técnico analizará muy bien lo que tendrá que hacer. Nada, que sea un gran espectáculo. Yo tengo un favorito, pero lo guardo para mí. Tengo amigos en Francia y en Argentina", indicó el portero de la selección de Marruecos.

Así mismo, destacó que cuando habla con sus amigos argentinos se refiere a la aportación de Emiliano Martínez: "Les comento el plus que tiene la selección, que a veces no lo tenía en el arquero, y ahora ayuda en los momentos en los que el equipo lo necesita, no solo en la tanda de penaltis, sino en los partidos también".



En cuanto al encuentro ante Francia, afirmó que se enfrentaron a un rival "bien armado, muy potente, con jugadores de muy alto nivel". "Lo dejamos todo, llegamos al límite con muchos jugadores lesionados y la verdad es que todos los que entraron lo hicieron muy bien y no pudo ser porque el fútbol es así. Creo que competimos bien pero no se dio", comentó.



Opinó además que Francia hizo un planteamiento "bueno" porque "tiene jugadores que con muy poca cosa te hacen daño". "Nos encontramos un partido distinto a los de Portugal o España. En vez de convivir la mayoría del tiempo más cerca del arco nuestro fue al revés, y eso que los muchachos no tuvieron mucho tiempo de trabajo, pero lo hicieron bien, tuvimos protagonismo", afirmó.



"La verdad es que queríamos jugar esa final pero no se dio y hay que estar orgullosos. Ahora queda un partido (el tercer puesto, ante Croacia). Hay que afrontarlo con la máxima mentalidad y nada más".



