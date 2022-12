Xavi Simons y un debut mundialista glorioso: ‘Maravillosa noche’

Por fin apareció el juvenil Xavi Simons, jugador de 19 años que fue sorpresivamente incluido en la nómina de Louis Van Gaal para el Mundial de Qatar 2022, pero ante los partidos complejos en fase de grupos, no había tenido la oportunidad de disputar ningún minuto.



Sin embargo, con el resultado a favor de Países Bajos, Xavi Simons por fin pudo hacer su debut mundialista contra Estados Unidos y a pesar de jugar 14 minutos, ingresando por la figura Memphis Depay, el juvenil se mostró contento por los minutos sumados.



“Fue una maravillosa noche, pero lo más importante es que el equipo ya está en cuartos y que yo pueda debutar es, por supuesto, aún mejor. Creo que he trabajado toda mi vida para esto. Estoy muy feliz", dijo Xavi Simons al terminar el partido contra Estados Unidos.



Igualmente, este partido significó un récord también para Simons, quien logró ser el jugador más joven de su país en disputar un partido de octavos de final de una Copa del Mundo y ante este ítem, el atacante del PSV no se sintió ajeno.



“En este debut tuve que asumir el papel de Memphis, pero me estoy desarrollando bien, las cosas van muy rápido y eso es un sueño debutar así”, finalizó Xavi Simons.



El próximo reto de Países Bajos será contra Argentina en los cuartos de final, donde Xavi Simons quiere seguir sumando minutos en la Copa del Mundo, aunque difícil sea tras ser un juego crucial.



Lo vi jugar en directo hace siete años. Aluciné. Estaba segura de que iba a llegar lejos. Hoy debuta con la selección absoluta en un Mundial con 19 años.

XAVI SIMONS. pic.twitter.com/vj5PIzRIyG — Ana Cobos (@anitacobos) December 3, 2022