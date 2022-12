La versión de Wout Weghorst sobre Messi: ¿A quién se le debe creer?

Argentina y Países Bajos se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Un partido que de principio a fin estuvo muy caliente, en especial con el comienzo de los argentinos en busca de abrir el marcador, pero siempre se encontraban con muros neerlandeses que poco dejaban romper su puerta. No fue sino hasta antes de acabar la primera parte que Nahuel Molina abrió el marcador y en el complemento, Lionel Messi puso el segundo.

No obstante, la albiceleste no quedó contenta con el arbitraje de Mateu Lahoz que adicionó mucho tiempo en el agregado. Diez minutos de puro picante por un descuento naranja y como si fuera poco, la igualdad. Ambos goles de Wout Weghorst quien entró en el segundo tiempo. La tanda de penaltis también tuvo su capítulo de provocaciones con Denzel Dumfries como el protagonista.



Ya en la zona mixta, mientras Lionel Messi hablaba con los medios, se vio envuelto en un curioso episodio con Wout Weghorst, quien lo empezó a llamar en inglés y el argentino le dijo, “¿qué mirás bobo?, andá para allá”. Sobre esto Sergio Agüero dijo que lo estaba provocando y había ganas de continuar la riña que se dio en el campo de juego. Todo terminó en un amistoso saludo con el ‘Kun’, Lautaro Martínez, entre otros que encararon al neerlandés.



Se oyeron las versiones de los argentinos, pero no la de Wout Weghorst. El neerlandés manifestó que en ningún momento lo estaba llamando para provocarlo, y se sintió completamente decepcionado con la actitud de Lionel Messi. Así lo denunció, “yo quise darle la mano después del partido le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado”. Así las cosas, la imagen que tenía del crack argentino seguramente cambió bastante. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿quién tiene razón, los de la albiceleste o Wout Weghorst con su versión de lo sucedido?.