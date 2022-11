La cábala de Rodrygo que es viral: manual de qué hacer ante tu ídolo

Después de decirte mentalmente: no hagas el ridículo, no llores, no seas tonto: ¿qué harías si te sientas a charlar con tu ídolo?

Le pasó a Rodrygo, el invitado de Ronaldo a su canal de entrevistas después de la victoria 1-0 contra Suiza, que supuso la clasificación de Brasil a los octavos de final del Mundial de Catar.



Fue precisamente el joven del Real Madrid quien le dio el pase a Casemiro para el tanto, que resolvió un partido muy enredado para los favoritos al título, que se impusieron a pesar de no contar con Neymar Jr, lesionado en el debut y en proceso de recuperación para volver al menos en octavos de final.



El delantero se sentó ante su ídolo, dio una entrevista relajada y divertida y se ilusionó con llegar hasta el séptimo partido, pero sin duda lo que más llamó la atención fue su despedida.



El delantero del Real Madrid chocó las manos de su ídolo de infancia y antes de irse se agachó, tocó las piernas de Ronaldo y luego las pasó por sus piernas, un poco tratando de pasar algo de ese talento de 'O Fenomeno' para sí mismo. La reacción del jugador y la de las redes sociales ha sido brutal:

Ronaldo solo atinó a reírse ante tan inesperada reacción, que habla del carácter de los brasileños, de su fantástica buena onda siempre, un condimento para todos los éxitos que logra en la cancha.