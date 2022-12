No solo Argentina festeja: eufórica bienvenida a Francia en París

Mientras el mundo mira a Argentina y a Buenos Aires, en medio del recibimiento al campeón mundial, otros, que no dieron vuelta olímpica, tiene intacto su orgullo tras el emocionante Mundial de Catar.

Francia no logró el bicampeonato que fue a buscar a Doha pero fue protagonista de una final contra Argentina que ya muchos califican como la mejor de la historia, con un 3-3 en 120 minutos, una infartante definición por penaltis (4-2) y un triplete de Kylian Mbappé, el primero que se anota en el último partido de la Copa en toda su historia.



No había manera de esconder el orgullo, a pesar de la cara de decepción que no pudo ocultar el dueño del Botín de Oro, con 8 anotaciones, el joven maravilla. Más sonrientes parecieron Griezmann y Giroud y algún otro miembro de una generación brillante y joven que seguro tendrá revancha.



La selección francesa arribó a París donde fue recibida por una gran multitud en la Place de La Concorde, donde lanzaron fuegos artificiales en su honor. Así fue el recibimiento:





Ces images de la Place de la Concorde font chaud au cœur ♥️🇫🇷pic.twitter.com/w7hmqLjwyx — Le Prof ✌️ (@Abdoulaye_Sarr) December 19, 2022

Era el campeón defensor y estuvo a un cobro desde los 11 pasos de haber firmado una hazaña. "Volvermos", anticipó Mbappé. Seguro así será.