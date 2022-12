Corea de Sur lo vio por teléfono: loco festejo por fallos de Uruguay

Corea del Sur pasó a los octavos de final del Mundial de Catar tras vencer por 2-1 a Portugal, que usó suplentes para el último partido del grupo H.

Pero eso no era lo único que necesitaba: había que ganar y esperar que Uruguay no marcara un gol más contra Ghana y que se estancara, como ocurrió en el 2-0, que impulsó la clasificación coreana.



Ese detalle de angustia se vivió no solo en el partido entre suramericanos y africanos sino, hasta el último momento, en la cancha donde Corea del Sur vio el pitazo del otro duelo a través de un teléfono móvil, todos en montón, haciendo fuerza.



Así celebraron que no pitaran penaltis a Núñez o Cavani, que Valverde no pudiera anotar, que Gómez desperdiciara... todo fue, como corresponde a un Mundial, ansiedad pura: