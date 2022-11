Australia sigue ilusionado con el Mundial: derrotó a Túnez

Australia y Túnez se enfrentaron por el grupo D del Mundial Qatar 2022, en partido de la segunda jornada, los dos buscando una victoria que los dejara con posibilidades de seguir peleando por la clasificación. Al final, los canguros lograron imponerse 1-0 a los africanos.



El partido comenzó equilibrado y con pocos acercamientos a la red contraria y cada uno con sus armas pertinentes para hacer daño, pero terminaron jugando un partido táctico donde no hubo muchas acciones de peligro en respectiva área.





Sin embargo, Australia fue la selección que más se animó a llegar un poco más al arco de Túnez y sobre el minuto 23 llegó el primero gracias a Mitchell Duke, quien anotó tras cabecear desde una posición muy complicada, pero aprovechando un centro y mandar el balón junto al palo derecho para una excelente definición.



Con el marcador en contra, Túnez empezó a aumentar su intensidad, pero sólo sobre el final, logró sus primeras ocasiones para llegar al empate, donde Youssef Msakni remató desviado del poste derecho, cerca del área tras un buen pase de Issam Jebali.



El segundo tiempo no cambió mucho de tónica, pero Australia fue el que más se acercó para buscar el aumento en el marcador, intentando jugar al contragolpe, además de jugar con la necesidad de los africanos.



A pesar de que Túnez empezó a acercarse con más peligro, no pudo concretar el gol, mientras que Australia cada vez que pudo le generó daño, viéndose por momentos muy superior, pero no tuvieron la suerte necesaria para anotar el segundo gol.



Al final, por más que Túnez intentó empatar y Australia aumentar su ventaja, los asiáticos ganaron por la mínima diferencia y suman tres puntos importantes para seguir con la ilusión de quedar entre los dos primeros lugares del grupo D.



El próximo reto de Australia será contra Dinamarca, mientras que Túnez quedó con un pie a fuera del Mundial y deberá ganar obligado a Francia.