Marruecos hizo sufrir a Bélgica y logró triunfo histórico

Bélgica y Marruecos se enfrentaron por el grupo F del Mundial Qatar 2022 donde los belgas buscaban una victoria que los dejara clasificados contra los marroquís, pero se encontraron con una muralla defensiva que no les permitió generar mucho peligro. Al final los africanos ganaron 2-0.



El partido entre ambos comenzó con una novedad en el arco, debido a que el arquero Bono de Marruecos no empezó el partido a pesar de estar durante los himnos, después en el arco estaba el suplente El Kajoui.



A pesar de esa pequeña incidencia que dejó mucha incógnita, el partido fue bastante parejo por parte de ambos equipos, donde el equipo dirigido por Roberto Martínez no logró descifrar el sistema defensivo que le empleó Marruecos.



Sin tanta opción durante el primer tiempo, Marruecos pegó el primer susto con Hakim Ziyech, quien al minuto 42 convirtió un libre directo desde el borde del área. Su remate se fue por el centro, pero el portero Courtois no logró detener.

Sin embargo, el fue anulado por el VAR operado por Nicolás Gallo y tras el llamado del colombiano, el juez central César Ramos decidió que el gol no era por un fuera de juego.



Para el segundo tiempo cambió un poco la intensidad, pues Bélgica trató de aumentar su juego veloz, pero no estuvo fino para llegar con contundencia, mientras Marruecos empezó a hacer cambios para sostener fresco el sistema de juego defensivo.



Los cambios parecieron haber servido en Marruecos, pues luego volvieron a despertar y anotaron el primer gol del encuentro, dejando preocupados a los belgas.



Sobre el minuto 73 Abdelhamid Sabiri logró marcar de tiro libre directo y le terminó saliendo lindo disparo. El balón entró junto al poste izquierdo y el remate no fue detenido por Courtois.



De inmediato, Bélgica entró a por el empate, pero el poder defensivo de Marruecos se hizo sentir y le cerró todos los espacios a los de Roberto Martínez, quien desde el banco no encontró soluciones.



Como parte de justicia al juego de Marruecos, llegó el segundo premio Zakaria Aboukhlal logró anotar el 2-0 para derribar con un buen remate al ángulo de Courtois y acabar así con las posibilidades de empate de los belgas.



A pesar de intentar por todos los medios, Marruecos fue ordenado y capaz de sostener el partido que le dio al final la histórica victoria. Los africanos recuperaron terreno y se aferran a una posibilidad de clasificar con sus tres puntos de oro ante uno de los favoritos.