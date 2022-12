España-Marruecos y Portugal-Suiza: imperdible jornada para ver por tv

Este martes se conocerán los últimos clasificados a cuartos de final del Mundial de Qatar, una vez se enfrenten Marruecos-España y Portugal-Suiza, cuyos ganadores se medirán el próximo sábado a las 10:00 am. Un plato futbolero imperdible que podrá ver por televisión y seguir a través de Futbolred.com

Así podrá ver los últimos dos partidos de octavos de final



10:00 am | Marruecos vs España

Estadio: Education City

TV: Directv Sports, Caracol y RCN



2:00 pm | Portugal vs Suiza

Estadio: Lusail

TV: Directv Sports