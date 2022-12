Colombia no tendrá un partidazo de cuartos por TV abierta: prográmese

Llega la hora de las definiciones en el Mundial de Catar 2022 y es momento de cuadrar la agenda para los auténticos partidazos que se avecinan.

Infortunadamente, en Colombia solo se podrán ver en TV abierta tres de los cuatro partidos de cuartos de final y el que solo irá por el canal DirecTV es uno de los más esperados.



¿Cuál es el clásico que va a tener que ver en pantalla exclusiva? Prográmese:



Viernes 9

Brasil vs Croacia

Hora colombiana: 9:00 a.m.

​TV: DirecTV (en exclusiva)



Países Bajos vs Argentina

Hora colombiana: 2:00 p.m.

TV: DirecTV, Caracol, RCN

​

Sábado 10



​Marruecos vs Portugal

Hora colombiana: 10:00 a.m.

TV: DirecTV, Caracol, RCN



Inglaterra vs Francia

Hora colombiana: 2:00 p.m.

TV: DirecTV, Caracol, RCN