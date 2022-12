Uruguay y Brasil salen por todo en tercera fecha: ¿qué está en juego?

Este viernes 2 de diciembre, se bajará el telón en la tercera fecha de la Copa Mundial de Qatar y se definirán los últimos dos clasificados a los octavos de final. Suiza, Camerún y Serbia pelean de una lado, mientras que por el otro, Camerún, Corea del Sur y Uruguay.



Las que llegan sin preocupaciones son Brasil del grupo G y Portugal del H, ya están del otro lado desde la segunda fecha. Sin embargo, sí saldrán a asegurar el primer lugar del grupo y de paso un arranque perfecto en el Mundial 2022. Solo resta por conocer a los dueños de los dos últimos cupos. Uruguay va por uno de ellos.

Después de la eliminación de Ecuador, de la ajustada clasificación de Brasil y del no tan apabullante avance de Argentina, llega el turno de Uruguay, que se juega la vida en el Mundial. No le sirve otra cosa más que ganar para poder aspirar al tercer cupo por Sudamérica.



A los de dirigidos por Diego Alonso también les caería bien un empujón de Portugal ante los coreanos, pues en caso de que también ganen su partido, los complicará en la diferencia de gol. La buena noticia para Uruguay es que el equipo de Cristiano Ronaldo ya avisó y no saldrá a especular. Buscará un remate perfecto en la fase de grupos y juega con la posibilidad de avanzar primero. Eso no es negociable.



Uruguay, a vencer o morir en el Mundial



La celeste sabe que no la pasó del todo bien en la Eliminatoria rumbo a Qatar y padeció en las últimas fechas para quedarse con uno de los cupos directos. Ahora, en la decisiva fecha 3, es cuando tendrá que sacar la "garra charrúa" para instalarse en octavos. Jugará a las 10:00 am en el estadio Al Janoub.



Suárez, uno de los grandes referentes de Uruguay, ya advirtió a sus compañeros sobre lo que será este partido ante Ghana. Pidió dejar un lado las excusas y dejar de culpar a otros. Un sablazo a sus compañeros Edinson Cavani y José María Giménez, quienes responsabilizaron a Alonso de lo mal que se han visto en Qatar.



Los uruguayos llegan a la última fecha a jugarse todo, es vencer o morir. En su debut igualaron 0-0 con Corea del Sur y en su más reciente salida cayeron 2-0 con Portugal. No han podido celebrar un solo gol en Qatar y ya es hora de hacerlo. Ghana, que cayó por 3-2 ante los portugueses y luego superó 3-2 a los coreanos, es su reto más importante.



Brasil, a responder como favorita y cerrar con cifras perfectas



A los brasileños no les gusta perder ni siquiera en un amistoso. Están en el Mundial de Qatar, donde son los grandes favoritos, y su seleccionador Tite, lo tiene muy en cuenta para este último choque. Camerún, que se ilusiona con la clasificación a octavos, es su próximo escalón.



Después de la victoria ante Serbia, con doblete de Richarlison, y del agónico triunfo contra Suiza, con tanto de Casemiro, Brasil buscará mantener cifras perfectas. Quiere celebrar más goles, pero también, sostener el arco de Alisson en cero. ¿Habrá nómina alterna como ocurrió con Francia? Al parecer Tite no lo contempla.



A las ausencias ya conocidas de Danilo y Neymar, se sumó la lesión de Alex Sandro. Brasil le echaría mano a Dani Alves, quien salió junto a su técnico a la conferencia de prensa previa. "Es un riesgo jugar con suplentes", dijo Tite, mientras que el veterano lateral se puso a disposición. "Cumpliré la misión que me asignen", dijo Alves.



La canarinha buscará finalizar la fase de grupos con puntaje perfecto y responder a ese gran rótulo de favorita. Jugarán luego de las 2:00 pm en Lusail.