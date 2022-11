Uruguay no come cuento de Barcelona por Araujo: 'No hay ningún plazo'

Uruguay ya está presto para hacer su debut oficial en el Mundial de Qatar 2022 contra Corea del Sur, pero el técnico Diego Alonso aún maneja dudas de cara al primer partido del grupo H, donde una de ellas es Ronald Araujo, jugador del Barcelona.



A pesar de que Uruguay convocó a Araujo, quien se estaba recuperando de una lesión que sufrió con Barcelona, el club culé no estuvo muy de acuerdo con la selección charrúa de que convocara a su futbolista tras no estar cien por ciento en buenas condiciones.



Por ello, Barcelona recurrió a establecer un mutuo acuerdo para no forjar que Araujo juegue todos los partidos, pues podría recaer en una lesión peor y el perjudicado sería el club culé.



Según informan medios españoles, en Barcelona están preocupados porque creen que la federación uruguaya está acelerando el proceso de recuperación de Ronald Araujo, peligrando su evolución, además de que podrían recurrir a la FIFA para que no exijan de más al defensor.

Sin embargo, desde Uruguay también hablaron previo a este juego y el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, aseguró que en el acuerdo que realizó con los culés no establecen ningún plazo para su uso y que las evaluaciones indican que está mejorando y no está descartado.



“Hicimos un acuerdo con el Barcelona que está firmado, pero no se establecen plazos, pero cualquier decisión debe ser de común acuerdo. Aunque lo raro es que el cuerpo médico que está aquí con nosotros no han mostrado ninguna molestia”, aseguró Tealdi.





De momento, el tema Araujo sigue siendo incógnita a un día del debut contra Corea del Sur, pues lo cierto es que deberán ganar su partido inicial para comenzar con pie derecho el grupo H, que comparten también con Portugal y Ghana.