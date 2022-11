Túnez dio otro gran batacazo en Qatar: agónica derrota de Francia

En el estadio Education City de Rayyan, Túnez buscaba dar el batacazo ante la campeona del mundo y clasificarse a octavos de final. Al final, hizo la tarea venciendo 1-0 al equipo de Didier Deschamps, pero con la victoria de Australia frente a Dinamarca, no le alcanzó para avanzar.



El gol del '10', Wahbi Khazri, sentenció el 1-0 en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Una derrota que le duele al vigente campeón, que llegaba con una racha de nueve partidos sin perder en citas mundiales. Al final, Francia se quedó con el primer lugar del Grupo C por diferencia de gol.

El equipo tunecino no salió a especular ante Francia y luchó de principio a fin por su clasificación. Con lo que no contaba era que del otro lado no se le darían las cosas.



En 8 minutos, Túnez avisó a Francia y celebró su primer gol a través de Nader Ghandri. Sin embargo, a los de Didier Deschamps los salvó la campana. El gol fue anulado por fuera de lugar. La acción de gol se dio tras un tiro libre recostado a la banda izquierda y una perfecta conexión de cabeza. El VAR detectó la posición ilícita.



Sobre los 12', Wahbi Khazri ejecutó un tiro de esquina que buscó con sorpresa el arco de Steve Mandanda. Por muy poco se reporta con gol olímpico. La pelota pasó muy cerca al travesaño.



Francia tuvo que esperar hasta los 25 minutos para tener su primera llegada a gol. Pase que filtró Youssouf Fonana y Kingsley Coman dentro del área, no pudo controlar y sacó un zurdazo desviado, sin mayor problema para el arquero Aymen Dahmen, que siguió el recorrido de la pelota de vista.



Con el pasar de los minutos, Francia mejoró su capacidad ofensiva y Túnez fue bajando el ritmo. Pese a ello, tuvo otra aproximación aprovechando un error de Raphael Varane, quien le dejó una pelota servida a Khazri, que sacó Mandanda. Con el 0-0 se fueron al descanso.



El segundo tiempo se inició movido. Túnez salió a imponer su juego y manejar los hilos del partido. Fue así como a los 58' y tras la asistencia de Aissa Laidouni, el capitán Khazri se coló entre la defensa y al borde del área castigó el arco de Steve Mandanda.



Con el 1-0 en contra, Deschamps se molestó y no dudó en mover el banquillo. Envió a tres jugadores a la cancha, entre ellos Kylian Mbappé. Uno de los castigados fue Varane.



Con el pasar de los minutos, el técnico francés renovó sus líneas, enviándolo a los estelares. El campeón no quería ser noticia por otro batacazo. Ousmane Dembéle y Antoine Griezmann, también entraron a intentar limpiarle la cara a la campeona. Dembéle estuvo cerca de anotar el empate pero Dahmen le ahogó el grito de gol.



Francia se instaló en predios de Túnez y terminó intentándolo con más ganar que fútbol. Sufrió por no poder conseguir al menos el empate. ¿Quién iba a pensarlo? La campeona del mundo terminó pidiendo minutos.



En el último minuto de adición, Griezmann marcó el empate después de un balón que capturó en el área, cuando todo Túnez se defendía. A pesar que el árbitro de Países Bajos ya había acabado del partido y como si le faltara otro ingrediente al partido, los tunecinos terminaron ganando con suspenso. El juez frenó a los jugadores e indicó revisión del VAR. Al final, invalidó el gol de Francia por fuera de lugar.