Trent Alexander-Arnold se rinde ante Leo Messi: 'es mágico, el mejor'

El compañero de Luis Díaz en Liverpool, Trent Alexander-Arnold, no se ahorró ningún elogio para el '10' argentino Lionel Messi, a quien reconoció como "el mejor jugador de todos los tiempos", justo antes de que Argentina se enfrente a Países Bajos en cuartos de final del Mundial Qatar 2022.



El defensor de Inglaterra, que tendrá la difícil tarea de frenar a los franceses Mbappé y Giroud, por el pase a la semifinal, le dijo a TalkSport.com que es un placer ver jugar a Messi y lo ve siempre que puede hacerlo. Al parecer, no le disgusta la idea de enfrentarse al '10' en una hipotética final.

Trent Alexander-Arnold dijo sobre Messi: "es el mejor jugador de todos los tiempos. No hay nada que decir del mejor jugador, es un placer verlo jugar, lo miro siempre que puedo. Es mágico. Incluso, a medida que envejece sigue siendo increíble. Estoy seguro de que nunca voy a volver a ver algo parecido. Para ser sincero, solo trato de disfrutar verlo cada minuto”.



El defensor inglés dijo que, en caso que Argentina e Inglaterra avancen a la final del Mundial de Qatar, tendrá que ingeniárselas para frenarlo. "No hay manera de parar a Messi. No hay una forma establecida para enfrentar a un jugador así porque es capaz de hacer cualquier cosa en el fútbol. Supongo que pararlo es una cuestión de suerte. Es hacer lo mejor que puedas y esperar que él no haga nada mágico".