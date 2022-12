Tite no fue un ‘padre’: critican su actitud por eliminación de Brasil

Brasil quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022 este viernes, 9 de diciembre, luego de empatar 1-1 con Croacia y perder 4-2 por penaltis en los cuartos de final del certamen.



Una nueva desilusión para el ‘scratch’, que no gana la Copa del Mundo desde 2002, y así se completan 20 años de decepciones.



En los penaltis, y después de ellos, criticaron fuertemente a Tite, entrenador de Brasil: sus decisiones y un gesto al final, es comentado en el país de la samba.



Primero recriminan a Tite por permitir que el primer penalti de la serie lo haya cobrado Rodrygo, quien apenas tiene 20 años, y no Neymar u otro de los referentes de la selección. Sin embargo, entienden que los mismos jugadores se ponen de acuerdo para ir a lanzar los penaltis.



Sin embargo, el gesto que no gustó para nada se dio al final de la serie, en el preciso momento en que se consumó la eliminación de Brasil del Mundial 2022.



Mientras los futbolistas cayeron al césped a llorar por la salida de Qatar, el entrenador Tite se dirigió directamente al vestuario. Esta vez no fue un buen ‘padre’, que consolara a sus jugadores.



Incluso, el reconocido relator brasileño Galvão Bueno criticó duramente la actitud del técnico.



“Siempre elogio las actitudes de Tite. Pero esto de ir al vestuario y dejar a los jugadores en el campo no es correcto. ¡Todos son un equipo!”, aseguró Galvão.