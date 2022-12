Courtois sigue decepcionado: 'Una generación Dorada que no gana nada'

Bélgica aún no cree en la temprana eliminación del Mundial de Qatar 2022, luego de quedar en fase de grupos, terminando así con una buena generación de futbolistas que de momento están en las mejores ligas del mundo.



De igual manera, Bélgica también sumó escándalos a parte del bajón futbolístico, donde se habló de posibles escándalos internos que terminó en peleas con los mismos jugadores, quienes admitieron una reunión para decirse de todo tras el mal nivel mostrado.



Ahora, después del pésimo Mundial, Thibaut Courtois volvió a hablar de lo que pasó con Bélgica en fase de grupos, resaltando que para él como jugador es una vergüenza que digan que son una generación dorada.



“Es difícil llamarte ‘Generación Dorada’ cuando no ganas nada. No somos una generación dorada, somos una generación con mucho talento y grandes jugadores de toda Europa. En este Mundial y en la Euro no fuimos nosotros mismos, es un poco vergonzoso”, dijo Courtois.



Ahora, Courtois empezará a descansar para después volver a entrenamientos con Real Madrid, enfatizando que su favorito es el país de su club y le hará fuerza para que queden campeones y su tristeza no sea tan grande.



“Ahora apoyaré a España, y también les deseo éxito a mis compañeros de club que quedan”, finalizó el portero de Real Madrid, quien espera seguir en el proceso de Bélgica para el próximo Mundial.