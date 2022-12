Zlatko Dalic explotó contra la FIFA: ‘Espero no hablar del árbitro’

Como todo inició, así acabará. La primera fecha del Mundial de Qatar 2022 tuvo el protagonismo de Croacia enfrentando a Marruecos en un partido que culminó en igualdad sin goles. Poco a poco, ambas escuadras fueron dejando atrás a grandes rivales, y llegaron a las últimas fases definitivas como invictos. Sin embargo, los croatas cayeron contra Argentina por goleada, mientras que los marroquíes se metieron a su primera semifinal para un combinado nacional africano, pero no pudieron pasar a la final perdiendo contra Francia.

Así las cosas, Croacia y Marruecos se enfrentarán en el partido válido para el tercer y cuarto puesto el sábado 17 a partir de las 10 de la mañana hora colombiana. Por un penalti que pitó Daniele Orsato que no parecía cuando Dominik Livakovic chocó con Julián Álvarez, Zlatko Dalic y Luka Modric criticaron airadamente al juez central italiano.



Pero, no solo tienen a Daniele Orsato en la mira y en un aspecto negativo. Zlatko Dalic, director técnico de Croacia también cargó en contra del árbitro central que designaron para el tercer y cuarto puesto ante Marruecos. Pues, se trata del qatarí Abdulrahman Al-Jassim.



En la rueda de prensa previa al compromiso, Zlatko Dalic mencionó que, “FIFA ha asumido un riesgo enorme. No quiero subestimar a nadie, pero espero que después del partido no hablemos del árbitro. Para nosotros, este es un gran partido. Luchamos por una medalla. Tenemos un gran respeto por el torneo que ha hecho Marruecos y estoy seguro de que para ellos también es un partido importante”. Pero, no solo se refiere al árbitro central de Qatar, sino a sus acompañantes, uno de ellos, Nicolás Gallo, el colombiano estará en el VAR.